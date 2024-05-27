世界自行車日　中市府推薦遊客踏訪山城之美

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觀旅局表示，台中擁有多條自行車道，其中穿梭於台中山區的「東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道」林蔭夾道，沿途欣賞雄偉的花梁鋼橋與壯闊的大甲溪谷，另外「潭雅神綠園道」銜接潭心鐵馬空橋，可串聯台鐵高架鐵道下方的自行車道及綠廊空間，沿途可欣賞四季美景、特色風光，每逢週末及例假日，遊客絡繹不絕，近年來更增加不少親子共遊設施，成為親子共遊最佳去處。
台中觀光公車153線沿線涵蓋谷關溫泉公園、東勢林業文化園區、東豐自行車綠廊、石岡水壩、情人木橋、還有秋紅谷生態公園等豐富多元的景點，台中市民更可享搭公車10公里免費、超過10公里車資上限10元的「雙十公車」優惠，享受經濟實惠的便利服務。
觀旅局說，除了造訪知名的自行車道與谷關地區外，不妨順道參觀鄰近的「台灣味噌釀造文化館」是以在地優良農作物製作味噌、紅糟與豆瓣醬等產品，還可參加結合五感體驗的手作活動，認識味噌的製程與知識；此外，秉持寓教於樂理念的「寶熊漁樂碼頭」也值得一遊，透過專業導覽、主題展覽、親子DIY，感受昔日釣具工廠的風華，以及永續教育體驗的樂趣。兩者觀光工廠皆老少咸宜、趣味十足，並成功取得「2024綠色旅行標章(GTS)」是體驗永續旅遊的好去處。
觀旅局補充，根據國際知名旅遊平台Booking.com調查顯示，台灣有77%遊客認為應該落實永續旅遊，留給後代乾淨的環境，也有高達71%的旅客希望用更永續的方式旅遊。台中氣候宜人、生態資源豐富，其中山城在不同的季節裡有著不同的美，還有一年四季都備受歡迎的旅遊行程，各種泡湯、賞花、騎自行車、登山等豐富活動，都準備好讓旅人們來盡情探索。更多相關山城旅遊資訊，可至台中觀光旅遊網查詢。