小資族愛00919勝過台積電與鴻海　拿下今年來零股交易人氣王

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市場法人表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。
市場認為，00919挾著次次填息與抗跌跟漲的投資契機，吸引許多小資族買盤持續挹注，值得一提的是00919即將在5月底換股6月配息，屆時會依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票，預計6到8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力。
此外，一直以來00919前四次配息採取類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，不禁也讓投資人對其即將到來的第五次配息深深期待。群益投信表示，目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，可說是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。