批用假消息製造社會對立！黃國昌嗆賴清德：你在當民進黨總統嗎？

民眾黨立院黨團今日上午舉行「胡鬧暴力翻桌 民進黨快浪子回頭」記者會，黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、立委麥玉珍、黨團主任陳智菡出席。
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黃國昌提及，但也要分幾個層次，對他而言，在立院議事進行時，自己一條一條將條文解釋給民眾聽，希望透過逐條解釋以及程序讓外界清楚了解，並破除民進黨不斷造謠的假訊息，例如517有人造謠稱有審「兩兆錢坑法案」，「請問現在造謠的人在哪裡？有道歉嗎？有澄清嗎？」
黃國昌指出，也有人造謠說是黑箱，但所有法案審議過程，在iVod全部都看得到，甚至是立院全程轉播，大家全都看得到，所以何來黑箱？實質條文他也已經清楚一條條跟大家進行說明，對他而言真正重要的事情，是對假訊息直球對決，至於過程中對他個人所操作的仇恨，「我覺得那不是最重要的事情」。
黃國昌強調，他的目標很明確，就是完成國會改革，因為這是民進黨答應過大家，卻跳票8年的法案，「我不會讓任何其他事情模糊焦點。」身為一個立委，他從來沒去關說過司法、沒接受過詐騙集團的豢養，也沒去做違法濫權的事情，過程中大家對他發動個人式攻擊，他不會讓真正問題焦點「國會改革」被模糊，真正問題焦點是民進黨已經跳票很久，「這是我們完成國會改革最重要的歷史時刻。」
面對這幾波民眾抗議，不少人主動贊助住宿費、交通費，但網紅「四叉貓」劉宇爆料稱有民眾黨支持者「小草」計畫領物資，是否覺得民眾黨支持者被掃到颱風尾？黃國昌認為，這件事情真正要負責的就是賴清德，「這就是你要帶給台灣的民主嗎？」至於民進黨的一些側翼，不管是他們的言論跟行為沒下限，其實已經不是新聞了。
黃國昌重申，「賴清德總統、賴清德主席，這是你要帶給台灣的民主嗎？」一個獲得40%選票的總統面對國會時，竟然是透過釋放假訊息、散播仇恨方式製造社會對立，「賴清德總統你在當的是『民進黨總統』，還是中華民國台灣的總統？」
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