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誰挺國會改革？傅崐萁曬Dcard調查打臉綠營　要賴清德別鼓勵上街

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，民調顯示20-24歲有80％挺藐視國會。（圖／國民黨提供）
▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，民調顯示20-24歲有80％挺藐視國會。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

立法院會517、521、524審查國會改革相關法案，場外爆發社會運動，其中524當天聚眾超過10萬人，對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（27）日直指，這次行動「全部由民進黨出錢」，還包吃包喝包台北一日遊，更曬出社群軟體Dcard所做的調查，直指年輕人大多都力挺國會改革法案。

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傅崐萁說，上週五總統賴清德發動群眾，根據警方指出，人數有1萬5000人在立院周邊，「我們卻是在現場，看到有這麼多包吃包喝包遊包玩，台北一日遊，全部由民進黨出錢！請問民進黨財源哪裡來的？」

傅崐萁質疑，當時標榜清廉赤腳的民進黨，現在富可敵國，過去8年有多少弊案，現在卻是用貪污資源讓這些人來，為民進黨過去先烈感到不值。

傅崐萁更曬出Dcard所做的調查，針對國會改革修法，他點名中興大學有72％支持、政治大學有88%支持、陽明交大有82％支持、台灣大學40%支持，就連賴清德國會發跡地，成功大學也有79%支持，甚至連「親綠」台灣民意基金會，20-24歲中，有80%支持藐視國會罪。

傅崐萁喊話，請民進黨還權於民，呼籲賴清德以國家元首高度，不可以再鼓動人民上街頭，「執政黨用暴力鼓動人民上街頭，已經成為民主之恥」。

▲傅崐萁曬出Dcard調查打臉民進黨。（圖／國民黨提供）
▲傅崐萁曬出Dcard調查打臉民進黨。（圖／國民黨提供）

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