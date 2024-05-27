國聯MVP Ronald Acuña Jr.整季報銷！從「歷史第一人」淪普通打者

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勇士Ronald Acuña Jr.在首局就擊出二壘安打，但在離壘時在沒與人接觸的情況下突然滑到，便隨即露出痛苦表情，並在防護員的陪同下退場。賽後根據勇士球團表示，「Ronald Acuña Jr.在賽後經過MRI檢查後，確定為左膝前十字韌帶完全撕裂，將動手術治療，確定本季報銷。」
Ronald Acuña Jr.本季報銷無疑是對勇士戰力上的一大打擊，Ronald Acuña Jr.上季敲出41轟、106分打點、跑出73次盜壘、打擊率0.337，成為大聯盟史上唯一在單一球季中繳出「40轟、60盜壘」的球員，並一舉拿下國聯MVP。然而，今年開季至今陷入低潮，Ronald Acuña Jr.出賽48場，敲出4轟、15分打點與16次盜壘，打擊率為.246。
Ronald Acuña Jr.生涯第二度遭逢嚴重膝傷
根據大聯盟官網透露，「勇士球團對Ronald Acuña Jr.的傷勢將十分謹慎，這已經不是Ronald Acuña Jr.傷到膝蓋的十字韌帶，早在2021年時Ronald Acuña Jr.就傷到右膝前十字韌帶導致整季報銷，且他的左膝在2018年時，也曾因扭傷缺陣1個月。」
本季勇士可說是傷兵不斷，先發捕手Sean Murphy與Austin Riley都將在近期歸隊，但如今傳出Ronald Acuña Jr.整季報銷的消息，對此今日繳出優質先發的Chris Sale則表示，「你永遠不希望場上任何人遇到這種情況發生，Ronald Acuña Jr.是這支球隊的重要成員，也是這項運動最棒的球員之一，只能希望他一切都能安好。」