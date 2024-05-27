影／獨行俠G3折損內線大將！Dereck Lively II「腦震盪協議」退場

國聯MVP Ronald Acuña Jr.整季報銷！從「歷史第一人」淪普通打者

▲亞特蘭大勇士強打Ronald Acuña Jr，去年風光贏得國聯MVP，本季陷入低潮，又遭逢左膝前十字韌帶斷裂，確定整季報銷。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大勇士強打Ronald Acuña Jr，去年風光贏得國聯MVP，本季陷入低潮，又遭逢左膝前十字韌帶斷裂，確定整季報銷。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

亞特蘭大勇士今（27）日靠著陣中王牌左投Chris Sale，繳出7局失1分優質先發，帶領勇士以8：1擊敗匹茲堡海盜，終止近期2連敗。雖然拿下本場比賽勝利，但賽後勇士卻傳來壞消息，陣中明星球員Ronald Acuña Jr.在本場比賽傷退，賽後經過核磁共振（MRI）檢查，發現左膝前十字韌帶斷裂，整季提前報銷。而本季Ronald Acuña Jr.也陷入大低潮，從去年締造大聯盟史上第一人紀錄，變成一名「普通打者」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ronald Acuña Jr.左膝前十字韌帶斷裂

勇士Ronald Acuña Jr.在首局就擊出二壘安打，但在離壘時在沒與人接觸的情況下突然滑到，便隨即露出痛苦表情，並在防護員的陪同下退場。賽後根據勇士球團表示，「Ronald Acuña Jr.在賽後經過MRI檢查後，確定為左膝前十字韌帶完全撕裂，將動手術治療，確定本季報銷。

Ronald Acuña Jr.本季報銷無疑是對勇士戰力上的一大打擊，Ronald Acuña Jr.上季敲出41轟、106分打點、跑出73次盜壘、打擊率0.337，成為大聯盟史上唯一在單一球季中繳出「40轟、60盜壘」的球員，並一舉拿下國聯MVP。然而，今年開季至今陷入低潮，Ronald Acuña Jr.出賽48場，敲出4轟、15分打點與16次盜壘，打擊率為.246。

Ronald Acuña Jr.生涯第二度遭逢嚴重膝傷

根據大聯盟官網透露，「勇士球團對Ronald Acuña Jr.的傷勢將十分謹慎，這已經不是Ronald Acuña Jr.傷到膝蓋的十字韌帶，早在2021年時Ronald Acuña Jr.就傷到右膝前十字韌帶導致整季報銷，且他的左膝在2018年時，也曾因扭傷缺陣1個月。

本季勇士可說是傷兵不斷，先發捕手Sean Murphy與Austin Riley都將在近期歸隊，但如今傳出Ronald Acuña Jr.整季報銷的消息，對此今日繳出優質先發的Chris Sale則表示，「你永遠不希望場上任何人遇到這種情況發生，Ronald Acuña Jr.是這支球隊的重要成員，也是這項運動最棒的球員之一，只能希望他一切都能安好。」


大谷翔平敲安、山本由伸5局丟4分！道奇1：4不敵紅人　苦吞5連敗

大谷翔平跑不出速度！道奇證實左腿受傷　27日山本由伸先發恐缺席

影／今永昇太好神！超快牽制Acuna　防禦率0.96依舊是大聯盟第一

MLB／勇士巨砲Acuna膝蓋傳傷情將接受MRI檢測！外界仍看好趕開季

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生