iPhone終於能自訂桌面！傳蘋果iOS 18「App隨便放」 不強制對齊
蘋果WWDC24開發者大會預計在台灣時間6月11日凌晨1點舉辦，預料今年預計會發表新一代 iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11、tvOS 18，以及頭戴裝置 Vision Pro的第二版visionOS 2，也可能會在WWDC24上亮相。這次目光鎖定在AI的運用上，根據外媒爆料，iOS 18有可能提供 iPhone 用戶自訂功能，能夠根據喜好調整 App 擺放的位置，不用限制在蘋果的格線內。
記者周淑萍/綜合報導
以軟體更新為主的蘋果WWDC24開發者大會，預計6月11日凌晨線上舉辦，其中民眾對於iOS 18的關注度高，爆料大神們也開始發揮神力，根據外媒的最新爆料指出，蘋果有可能開放桌面App自訂義功能，用戶可以隨意擺放App位置，不需要被固定的對齊格線給限制，不用透過小工具或是第三方App就能辦得到，但這樣的方式其實就跟現行Android的桌面相同，讓人忍不住問「是致敬安卓嗎？」
除了自訂桌面，傳聞蘋果還會開放用戶可以自行變換App圖示的顏色，可以把相同屬性的App統一設定成同一色系，更加方便辨識。此外，大家都在等AI功能，日前官方搶先揭露，會在全新輔助使用功能，加入眼動追蹤、音樂觸覺、聲音捷徑和有助於減少暈車的車輛移動提示。