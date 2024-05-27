權值三雄、機器人股齊揚　台股一度漲300點、寫21871點再創新高

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今日盤面領軍股就是電子族群，資金成交比重再度回到7成以上72%，電子權值股全數走高，台積電開盤一度衝上最高點878元，再創歷史新高，不過午盤漲幅收斂，上漲2元或0.23%，來到869元；鴻海則是狂飆大漲8元，一度衝到185元、再寫16年新高；聯發科走勢更凌厲，盤中一度亮燈漲停來到1310元，午盤上漲85元或7.1%，來到1280元。
此外，今日盤面最大亮點就在於機器人概念股，輝達執行長黃仁勳來了，昨日晚間現身松山機場，引發關注，大摩點名14台廠股價蓄勢待發，同時也傳出黃仁勳將拜會台積電、鴻海等高層消息。再加上他將在「台北國際電腦展（COMPUTEX）」開幕日前一天舉行演講，激勵多檔機器人概念股亮燈漲停，有盟立、大銀微系統、羅昇、欣技、昆盈、和椿、廣明，其他個股也表現亮眼，陽程逼近漲停，凌華上漲逾8%，微星上漲逾7%。
同樣為機器人概念股的鴻海今日股價飆上16年新高，再加上集團近期策略積極布局機器人市場，因此鴻家軍群體動起來，鴻準、東捷亮燈漲停，中揚光上漲逾7%，友威科、乙盛-KY大漲逾5%。
此外，傳產股也有表現，航運族群集體上攻，有外資看好，短期內航運價格可能會持續一到兩個季度的強勁反彈，激勵中櫃亮燈漲停，來到34.8元，遭到「關禁閉」的萬海大漲逾6%，台驊投控也上漲逾6%，榮運、正德上漲逾5%，陸海、四維航、陽明上漲逾3%。