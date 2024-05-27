Irving仍是「關鍵先生」！為獨行俠帶來成熟氣質　Donic也變粉絲

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全場比賽，Doncic打了41分12秒，20投10中，三分球11投5中，砍下33分7籃板5助攻5抄截；Irving則是20投12中，三分球6投3中，砍下33分3籃板4助攻。兩人末節聯手轟下21分，而灰狼全隊則只拿到20分。
Doncic和Irving本場比賽合計攻下66分，成為球隊能拿下G3的關鍵因素，根據數據統計，這是Doncic和Irving今年季後賽第3次同場砍下超過30，也是過去50年來首對在單季的季後賽裡能寫下這項紀錄的先發後場組合，可見兩人的飆分能力有多恐怖。前獨行俠球員Theo Pinson也發文感嘆：「你絕對不會想要跟達拉斯獨行俠打關鍵球！」正是如此。
Irving成熟了 小老弟Doncic猛誇
Irving過去在塞爾提克和籃網的經歷，讓他在球員市場上的履歷表變得不太好看，不少人視他為場下毒瘤，避之而不及。但來到獨行俠後，他似乎真的成熟許多，不但自己不再作怪，還扮演Doncic的老大哥，讓脾氣火爆的後者溫順不少、場上情緒控管變得更加理想，也是獨行俠能距離總冠軍賽只剩一步之遙的原因。
Doncic今天在賽後在記者會上透露，當比賽最後時刻，自己已經累壞了，Irving卻告訴他這就是季後賽，需要持續拚到最後一刻，「我從他身上學到了很多，當我們最後一回合領先9分的時候，我告訴他：『我累得要命。』他告訴我事情就應該是這樣的。他為我們的球隊帶來了冷靜心態，為我帶來了成熟的處事範本，有他在我們的球隊真是令人難以置信。我每天都向他學習，他總是充滿正能量，有他在我們球隊之中真的是一件幸事。 」
Irving今天還在比賽最後時刻命中了一記中距離急停跳投，讓獨行俠鎖定比賽，賽後Doncic也像是化身粉絲一樣猛誇老大哥，「這就是為什麼有些人稱他為『關鍵先生』，對吧？他天生就是為這種情況而生，他天生就是為關鍵時刻而生的！」