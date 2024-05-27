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Irving仍是「關鍵先生」！為獨行俠帶來成熟氣質　Donic也變粉絲

▲Kyrie Irving本季變得成熟，成為達拉斯獨行俠場上場下的老大哥，幫助這支年輕球隊在關鍵時刻處理上更加冷靜。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyrie Irving本季變得成熟，成為達拉斯獨行俠場上場下的老大哥，幫助這支年輕球隊在關鍵時刻處理上更加冷靜。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Kyrie Irving終於找到了認同他價值的歸屬之地，NBA西區決賽G3，達拉斯獨行俠以116：107擊敗明尼蘇達灰狼，系列賽總比分3：0領先。Irving在本場比賽最後時刻命中關鍵球，讓球隊主將Luka Doncic誇他是「為關鍵時刻而生」，直言這位悍將為球隊帶來冷靜和成熟，讓他們蛻變成一支可以打大比賽的隊伍。

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「兩個神仙」一起開火　獨行俠關鍵時刻無敵

全場比賽，Doncic打了41分12秒，20投10中，三分球11投5中，砍下33分7籃板5助攻5抄截；Irving則是20投12中，三分球6投3中，砍下33分3籃板4助攻。兩人末節聯手轟下21分，而灰狼全隊則只拿到20分。

Doncic和Irving本場比賽合計攻下66分，成為球隊能拿下G3的關鍵因素，根據數據統計，這是Doncic和Irving今年季後賽第3次同場砍下超過30，也是過去50年來首對在單季的季後賽裡能寫下這項紀錄的先發後場組合，可見兩人的飆分能力有多恐怖。前獨行俠球員Theo Pinson也發文感嘆：「你絕對不會想要跟達拉斯獨行俠打關鍵球！」正是如此。

▲獨行俠靠著Luka Doncic與Kyrie Irving分別貢獻33分7籃板5助攻與33分4助攻3籃板的表現，率隊以116:107擊敗灰狼，以系列賽3連勝之姿取得聽牌優勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠靠著Luka Doncic與Kyrie Irving分別貢獻33分7籃板5助攻與33分4助攻3籃板的表現，率隊以116:107擊敗灰狼，以系列賽3連勝之姿取得聽牌優勢。（圖／美聯社／達志影像）
Irving成熟了　小老弟Doncic猛誇

Irving過去在塞爾提克和籃網的經歷，讓他在球員市場上的履歷表變得不太好看，不少人視他為場下毒瘤，避之而不及。但來到獨行俠後，他似乎真的成熟許多，不但自己不再作怪，還扮演Doncic的老大哥，讓脾氣火爆的後者溫順不少、場上情緒控管變得更加理想，也是獨行俠能距離總冠軍賽只剩一步之遙的原因。

Doncic今天在賽後在記者會上透露，當比賽最後時刻，自己已經累壞了，Irving卻告訴他這就是季後賽，需要持續拚到最後一刻，「我從他身上學到了很多，當我們最後一回合領先9分的時候，我告訴他：『我累得要命。』他告訴我事情就應該是這樣的。他為我們的球隊帶來了冷靜心態，為我帶來了成熟的處事範本，有他在我們的球隊真是令人難以置信。我每天都向他學習，他總是充滿正能量，有他在我們球隊之中真的是一件幸事。 」

Irving今天還在比賽最後時刻命中了一記中距離急停跳投，讓獨行俠鎖定比賽，賽後Doncic也像是化身粉絲一樣猛誇老大哥，「這就是為什麼有些人稱他為『關鍵先生』，對吧？他天生就是為這種情況而生，他天生就是為關鍵時刻而生的！」

▲前NBA球星Gilbert Arenas警告明尼蘇達灰狼，Anthony Edwards賽前向Kyrie Irving烙狠話，可能將讓他開啟全力模式應戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyrie Irving曾經被視為場下麻煩，但來到獨行俠後成長許多，成為球隊老大哥和領袖。（圖／美聯社／達志影像）

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