神力女超人「卸妝」深耕基層 許淑華靠低調獲新任首長民調王
《遠見雜誌》公布2024縣市長施政滿意度調查，當年以「神力女超人」形象崛起，上任第一年就獲評最佳新人獎的南投縣長許淑華，今年以「多做少說」的低調風格，獲得新任首長（不含回任）的第一名，許淑華強調會持續努力，打造南投成為宜居城市。
記者顏幸如／南投報導
《遠見雜誌》2024縣市長施政滿意度調查結果今（27）日出爐，上任第一年就被評為最佳新人獎的南投縣長許淑華，今年由4星晉升為4.5星；施政分數72.7分，全國排名第7，是新任首長（不含回任）的第1名。此外，負評由12.6％降為10.6％，降幅為本島13縣市第2高；滿意度較去年大增10.1個百分點，來到74.3％，增幅為本島13縣市第2高。
《遠見雜誌》指出，本屆新科首長多半是「多做少說」的低調性格，許淑華尤為指標，當縣長後專心縣政，極少以高調言語及姿態出現在大眾面前，頗獲好評。
許淑華當年在韓流風潮以「神力女超人」形象博得全國知名度，但1年多前當選南投縣長後，個人風格轉趨低調，對於風起雲湧的國內政治情勢，甚少主動發言；與中央政府的關係比前幾任縣長良好，僅去年卡努颱風重創南投仁愛時，回擊當時行政院長陳建仁的「超前佈署」說。
即便已年近50，許淑華的天生麗質藏不住，今年3月她籌辦「女性縣市長聯盟」交流活動穩健大方，被台中市長盧秀燕大讚「將是下個世代重要的女性領導人」。對內領導講求效率、重視民意，例如爭議多年的草屯垃圾山最近移除，竹山鎮爆發校長性侵學生案，她在第一時間要求停職調查，而非讓市井小民反感的「依法處理」，明快的施政風格讓人耳目一新。
對於民調獲新任首長第一名，今天在縣議會備詢的許淑華透過縣府表示，感謝縣民支持，縣府團隊會持續努力，打造南投成為宜居城市。