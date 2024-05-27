挨批沒資格談國會改革 黃國昌反嗆柯建銘：不法關說被判違憲
立法院院會連日審查國會改革五法，引發朝野激烈肢體衝突。明日將續審國會改革法案，民進黨立院黨團總召柯建銘批評民眾黨黨團總召黃國昌沒資格談國會改革。對此，黃國昌今（27）日反嗆，認為柯建銘才沒資格談國會改革，當初不法關說，柯建銘在立法院發起調閱小組，後來被大法官宣告違憲，「不就是柯建銘嗎？」
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團今日上午舉行「胡鬧暴力翻桌 民進黨快浪子回頭」記者會，黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、立委麥玉珍、黨團主任陳智菡均出席。
媒體詢問網路上流傳一份「立委最可能被罷免名單」劍指國民黨及民眾黨立委，未來是否引發罷免潮？黃國昌受訪表示，立委就職要1年以後才能發動罷免，這是常識。
針對柯建銘批評沒資格談國會改革，黃國昌反擊說，真的沒資格談談國會改革，應該是柯建銘吧，當初不法關說，柯建銘在立法院發起調閱小組，後來被大法官宣告違憲，不就是柯建銘嗎？
黃國昌強調，民進黨之前早已承諾過國會改革，結果政見卻跳票8年，現在不需要出來給交代嗎？他也重申，民進黨不要想著對個人抹黑，就可以模糊問題本質，歷史就是讓民進黨現形的照妖鏡，並反嗆民進黨是雙標黨。