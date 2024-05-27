汪小菲2婚115億身家誰來管？媽媽張蘭拒見媳婦：這頓飯我不去吃了
汪小菲再當台灣女婿，他與大S（徐熙媛）離婚後透過好友李進良認識網美Mandy（馬曉梅），今（27）日汪小菲在抖音上分享自己2婚的喜訊，只見汪小菲與Mandy十指交扣，高調放閃曬手中的鴿子蛋巨鑽。由於汪小菲的身價約約莫115億元，有粉絲在張蘭直播間詢問她會不會擔心兒子：「汪小菲2婚後家裡誰當家？」張蘭也第一時間做出回應，對於兒子說要帶媳婦去見她，張蘭則表示：「這頓飯我就不去吃了！」
記者張一笙／綜合報導
汪小菲近日在抖音上透露自己將帶未婚妻Mandy到上海領證結婚，張蘭在直播時被粉絲問到此事，她先是表示沒意見，並說兒子還是得找到下一個幸福。當粉絲問到張蘭：「汪小菲2度娶妻後，家裡誰當家？」張蘭認為：「誰當家不重要，只要是善良，我把家全交給她。」不過張蘭也強調，汪小菲與Mandy結婚後會與新媳婦各過各的，不會同住，自己也不會多管閒事。
張蘭也在直播中透露兒子有提到要帶著新婚妻子跟婆婆見面吃飯，不過張蘭因為晚上有事，所以拒絕了汪小菲夫婦，張蘭說：「我今天晚上要去領獎，這頓飯我就不去吃了，飯有的是機會去吃。」似乎有在考驗新過門的媳婦。
汪小菲選擇今日登記結婚，原因是因為5月27日這天的諧音，聽起來就像「我愛妻」，讓不少汪小菲的粉絲直呼他浪漫。汪小菲也在抖音上曬出2本結婚證書以及Mandy手上的鴿子蛋巨鑽，毫不掩飾他對Mandy的寵溺。