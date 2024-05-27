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綠國會改革法案版本嚴苛！最重可關民眾7年　蔣萬安批：別雙標

▲台北市長蔣萬安出席「台北淨零101之3年計畫」啟動發布會。（圖／北市府提供）
▲台北市長蔣萬安出席「台北淨零101之3年計畫」啟動發布會。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

立法院會審查國會改革法案連日爆發衝突，明（28日）續審國會改革法案，民進黨團總召柯建銘昨日說，若藍白版本通過，黨團一定提釋憲，還說總統賴清德是憲法守護者。北市長蔣萬安今（27）日再批綠雙標，點出民進黨團在他擔任立委時「非常誇張」，包括勞基法一例一休1分鐘念法條送院會二三讀、總預算案沒經委員會，直接抽出到院會，質疑民進黨雙標，過去喊國會改革天經地義，今卻說違憲亂政。

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蔣萬安今天出席「台北淨零101之3年計畫」啟動發布會，媒體詢問國會改革，民進黨嗆國民黨說這個是擴權，但過去蔣萬安在擔任衛環委員的時候，是不是也看到很多法案民進黨都是這樣逕付二、三讀，很快就通過？

蔣萬安回應說，過去他在立法院擔任這兩屆喔，許多重要的法案其實非常的誇張，不管是勞基法一例一休修法，在委員會1分鐘把法條唸完，直接送出委員會到院會二、三讀；另外還包括甚至政府的總預算案，沒有經過委員會的討論，直接抽出到院會二、三讀；甚至還有在表決的時候，包裹表決的方式，總總這些都有立法院公報、會議記錄公開，大家都可以一一的檢視。

媒體追問有國民黨立委整理出過去柯建銘跟林佳龍的國會改革的版本的方案，是比藍白更嚴苛，甚至要把民衆關7年？蔣萬安表示，國會改革法案在過去，各個黨派，甚至包括民進黨團以及個別委員都有提案，不能說以前你的提案就是強化國會的監督力量、符合憲政體制，但現在國民黨所提出的國會改革法案就說是毀憲亂政，必須要一致的標準，不應該雙重標準。

針對柯建銘說如果藍白版本的提案過的話，他們要提釋憲，還有形容賴清德是憲法的守護者，蔣萬安說，所以他再強調，大家都有看到過去民進黨個別委員相關的提案，都是希望能夠強化立法院監督的力道、避免行政權擴大、掩蓋相關的事實。當時喊得天經地義，說這是強化國會監督、符合憲政，但是現在相同國會改革，卻說是毀憲亂政，所以這很顯然是雙重標準，所以一定要一致的標準，大家才不會有這種行政權要來掩蓋事實的真相，這樣的疑慮。


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