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IU上次不甩金秀賢？香港歌迷舉牌幫點歌　她笑：好像他親臨了現場

▲IU近日在香港開唱，當地歌迷特地舉著金秀賢的大頭照，希望能夠幫金秀賢點歌〈只有我不知道的故事〉，IU看到後笑出聲：「好像他親臨了現場！」不少粉絲看到以後也笑著表示：「賢祐女婿居然拋下海仁（金智媛）來香港看IU演唱會！」（圖／翻攝自IU IG）
▲IU近日在香港開唱，當地歌迷特地舉著金秀賢的大頭照，希望能夠幫金秀賢點歌〈只有我不知道的故事〉，IU看到後笑出聲：「好像他親臨了現場！」不少粉絲看到以後也笑著表示：「賢祐女婿居然拋下海仁（金智媛）來香港看IU演唱會！」（圖／翻攝自IU IG）

記者張一笙／綜合報導

南韓超人氣歌手IU（李知恩）近日結束短暫休息，繼續她的世界巡迴演唱會《IU H.E.R.E.H World Tour Concert》，上周末前往香港的亞洲國際博覽館開唱，不少香港歌迷舉著金秀賢的照片，要幫金秀賢點歌〈只有我不知道的故事〉，讓IU笑著表示：「好像他親臨了現場！」

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▲香港歌迷們舉牌幫金秀賢點歌，IU在舞台上笑得合不攏嘴。（圖／翻攝自微博、X）
▲香港歌迷們舉牌幫金秀賢點歌，IU在舞台上笑得合不攏嘴。（圖／翻攝自微博、X）
IU睽違6年前進香港開唱，以新歌〈Holssi〉揭開序幕，接者以廣東話問候香港粉絲們，不僅又唱又跳，還連換6套衣服，讓粉絲們十分享受她的演出。IU也提到上次她到香港已經是6年前，承諾自己以後不會再讓歌迷們等那麼久。

演唱會期間也發生不少暖心的小故事，有歌迷因為近日香港雨勢不斷，因此有歌迷在IU結束開場表演後才姍姍來遲，對此IU不但不在意，甚至暖心地表示：「你們剛來嗎？我真的心碎了，剛剛我的表演很精彩呢！不過我知道外面很大雨，對吧？很感謝你們到來，現在請開始好好欣賞我的演出吧！」貼心舉動讓現場所有粉絲都放下對遲到者的情緒。

▲金秀賢（右）3月時即便正在《淚之女王》的宣傳期，還是撥空前往IU（左）演唱會。（圖／翻攝自金秀賢IG）
▲金秀賢（右）3月時即便正在《淚之女王》的宣傳期，還是撥空前往IU（左）演唱會。（圖／翻攝自金秀賢IG）
IU也在Encore階段時，看到一群粉絲舉著剛在南韓熱播完結篇，《淚之女王》男主角金秀賢的大頭照，並且高喊著希望IU能唱〈只有我不知道的故事〉，IU看到以後在舞台上忍不住笑出聲，並表示：「好像他（金秀賢）親臨了現場！」讓不少粉絲紛紛在底下留言：「金秀賢居然為了IU拋下金智媛」、「本來《淚之女王》的女主角首選就是IU啊」、「香港歌迷太貼心了吧」、「金秀賢要聽自己會打給她」。

事實上，金秀賢與IU相識已久，2人在2011年時就攜手南韓青春校園喜劇《夢想起飛Dream High》，2人的好感情，讓金秀賢在3月中IU演唱會首爾站首場演出即便正處在《淚之女王》的宣傳期，他依舊撥空前往IU演唱會力挺好友，甚至為了讓IU在安可階段唱〈只有我不知道的故事〉，在數萬人的注視中在台下朝著IU聲嘶力竭地大喊點歌，可見2人之間的好交情。

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