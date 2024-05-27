IU上次不甩金秀賢？香港歌迷舉牌幫點歌　她笑：好像他親臨了現場

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演唱會期間也發生不少暖心的小故事，有歌迷因為近日香港雨勢不斷，因此有歌迷在IU結束開場表演後才姍姍來遲，對此IU不但不在意，甚至暖心地表示：「你們剛來嗎？我真的心碎了，剛剛我的表演很精彩呢！不過我知道外面很大雨，對吧？很感謝你們到來，現在請開始好好欣賞我的演出吧！」貼心舉動讓現場所有粉絲都放下對遲到者的情緒。
IU也在Encore階段時，看到一群粉絲舉著剛在南韓熱播完結篇，《淚之女王》男主角金秀賢的大頭照，並且高喊著希望IU能唱〈只有我不知道的故事〉，IU看到以後在舞台上忍不住笑出聲，並表示：「好像他（金秀賢）親臨了現場！」讓不少粉絲紛紛在底下留言：「金秀賢居然為了IU拋下金智媛」、「本來《淚之女王》的女主角首選就是IU啊」、「香港歌迷太貼心了吧」、「金秀賢要聽自己會打給她」。
事實上，金秀賢與IU相識已久，2人在2011年時就攜手南韓青春校園喜劇《夢想起飛Dream High》，2人的好感情，讓金秀賢在3月中IU演唱會首爾站首場演出即便正處在《淚之女王》的宣傳期，他依舊撥空前往IU演唱會力挺好友，甚至為了讓IU在安可階段唱〈只有我不知道的故事〉，在數萬人的注視中在台下朝著IU聲嘶力竭地大喊點歌，可見2人之間的好交情。