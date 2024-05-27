《婆婆2》劇情太扯！勇兔偷吃洋男生出混血兒 老公楊銘威戴綠帽
台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季衝出高收視率，導演鄧安寧與演員鍾欣凌、Darren邱凱偉、楊銘威、勇兔林筳諭開直播和網友互動，聊到本週最吸睛劇情，無疑是勇兔和楊銘威喜獲麟兒，沒想到，勇兔竟生出碧眼混血娃，讓楊銘威受封「綠帽王子」，超慘際遇笑翻全場。
記者楊穎軒／綜合報導
《我的婆婆怎麼那麼可愛2》最新劇情，蘇家老三蘇秉仁（楊銘威 飾）與剛娶進門的媳婦大美（勇兔林筳諭 飾）迎來肚子裡的新生命，滿心期待看見孩子的蘇秉仁下戲後趕往醫院，卻看見躺在新生兒床上的「碧眼混血娃」，當下晴天霹靂、不敢相信，直到從大美口中證實「他的孩子不是他的孩子」，讓蘇秉仁與媽媽彩香（鍾欣凌 飾）都嚇歪。
公視收視高點落在楊銘威知道自己慘遭「戴綠帽」，在酒吧向張書偉大吐苦水橋段，楊銘威驚見勇兔生下混血兒，意外揭開另一半出軌的事實，張書偉在酒吧中試圖安慰被「綠」而崩潰流下男兒淚的楊銘威：「男子漢大丈夫，你別哭！」楊銘威無奈又憤怒地說：「那是別的男子漢，不是戴綠帽的男子漢！」
接著，楊銘威翻起與勇兔各自「偷吃」的舊帳，讓在旁的張書偉對這對歡喜冤家直搖頭表示：「你們兩個真的是龜笑鱉無尾。」
勇兔在直播時表示：「其實大美也是當下才知道，畢竟她也沒想到那個外國背包客一發就中。」楊銘威也苦笑說：「沒辦法，跑得沒有人家快。」還被鍾欣凌嘲笑：「忙了半天不是你生的。」直播時楊銘威原本戴著深灰色帽子，一講到受封「綠帽王子」，楊銘威立馬換上一頂「綠帽」，讓鍾欣凌、勇兔笑翻。
被問及若現實生活中遇到秉仁這樣的窘境該如何面對？鍾欣凌笑說：「我應該會搬到很遠的地方去，搬到獅子山共和國，一個沒人認識的地方躲起來。」勇兔則無奈說：「無法想像欸！我會開始回想前陣子躺在床上的人是誰？是不是半夜偷換人？」沒想到，被問及若老婆生出碧眼娃，Darren邱凱偉竟笑說：「滿酷的吧？藍色眼睛！原來我有這種基因啊？」
另外，節目《小明星大跟班》邀請《我的婆婆怎麼那麼可愛2》鍾欣凌、蘇晏霈暢聊婆媳話題，來賓玉兔提到自己的婆婆觀念傳統，認為媳婦必須包辦所有家事，某次在婆家，老公隨手把她的盤子拿去洗，玉兔就聽到婆婆在廚房外咆嘯：「你給我放下，你沒幫我做過家事，現在居然為了她在洗碗！」
主持人Sandy聽完驚訝直喊：「妳居然能跟婆婆同住2年。」而鍾欣凌覺得要改變長輩的傳統觀念有難度，「我們這一輩，根深蒂固覺得女生就是要洗碗、煮飯，像我跟我老公說『你可以幫我嗎』，就被教說不可以跟對方講要『幫』我幹嘛，因為本來這就是兩個人的事情。」