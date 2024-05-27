民眾黨慘了！不滿意度飆升近7% 破半數53.7%達創黨來新高
《美麗島電子報》近期公布最新民調，調查時間為本月21日至23日，結果出來顯示，民進黨好感度最高達46.1%，依序為國民黨32.9％與民眾黨31.6%，其中除民進感好感度上升外，藍白皆下滑，其中民眾黨更減少4.8%，印象評價低於國民黨。在不滿意方面，依序為民進黨45％、國民黨為57.3%、民眾黨53.7%，更是民眾黨創黨以來的新高。
記者陳威叡／台北報導
《美麗島電子報》近期公布最新民調，政黨好感度部分，民進黨好感度最高達46.1%，依序為國民黨32.9％與民眾黨31.6%，其中除民進感好感度上升外，藍白皆下滑，其中民眾黨更減少4.8%，印象評價低於國民黨。在不滿意度方面，依序為民進黨45％、國民黨為57.3%、民眾黨53.7%，藍白分別成長7.6％與6.6%，民眾黨更迎來創黨以來不滿意度新高紀錄，也是今年2月以來的負評也再次超過半數。
民調分析，值得注意是對照上月調查結果可見，高屏、或20至29歲與40 至49歲、或大學以上學歷民眾等群對民眾黨有好感的，都比上月減少超過10個百分點，同時雲嘉南、或20至29歲、或高中學歷民眾等群對民眾黨反感的則比上月增加超過10個百分點。
經交叉分析，僅20至39歲、或民眾黨支持者對民眾黨有好感的多於反感，其餘各群民眾絕大多數明顯對民眾黨反感，尤其是高屏、或50歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群超過6成1對民眾黨反感，並可見愈年長或學歷愈低的民眾對民眾黨愈反感，中立民眾28.5%對民眾黨有好感、41.8%反感，對中國共產黨反感的民眾，有59.9%也對民眾黨反感。