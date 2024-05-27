李亦伸專欄／獨行俠 Irving、Doncic兩神無解　灰狼兩個致命細節

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1、「AE」Anthony Edwards被獨行俠防守針對，關鍵球消失。
AE懂得自我調整，G3打得更主動、直接，不斷攻擊籃框和打出侵略性，但關鍵球就是少了穩定和破壞力。總之，AE經驗還是太嫩，投籃和個人進攻技巧仍不到細膩火候。
2、除了Anthony Edwards，灰狼沒有第二個關鍵持球點。灰狼沒有第二個穩定持球、發起進攻和得分終結者，一旦AE被壓迫、包夾，灰狼就沒有第二選擇，進攻全線當機。
獨行為什麼能連贏三場?因為獨行俠有「兩個神仙」Luka Doncic+Kyrie Irving。
獨行俠有「兩個神仙」
Kyrie Irving在G3第四節多次單打得手，幫助獨行俠反超比分，Luka Dincic在決勝最後3分鐘接手接管比賽，兩度打進神仙球，為獨行俠鎖定勝利。
面對獨行俠兩個神仙，灰狼儘管有兩個超級防守專家Jaden McMcDaniels+Anthony Edwards還是束手無策，KI能突破、能在籃下終結進攻， Luka能吸引包夾、單打、推進到籃下，同時還能找到空位隊友，撕裂灰狼防線，讓灰狼包夾、協防、輪轉付出代價。
西區決賽一如我在賽前預估，雙方戰力五五波，獨行俠可能略好，灰狼面對獨行俠，灰狼傲人禁區、強大鋒線、窒息壓迫防守對位都未必能打出優勢。
獨行俠的兩個神仙每場比賽都能輪流解決問題，單打、吸引包夾、打進關鍵球。獨行俠「兩個中鋒」Daniel Gafford、Dereck Lively二世籃板、防守、吃餅、運動能力、對位，能讓灰狼原本防守和籃板、禁區優勢不再。獨行俠兩個側翼前鋒Derrick Jones Jr.、P.J. Washionton擁有出色運動能力和對位，他們是獨行俠最好兩個「隱形殺手」，不吃球權，卻能不斷偷襲、打進好球，不計上場時間和空間，都能發揮最大作用套比賽影響力。
至於獨行俠其他幾個替補角色球員，Josh Green防守一流，Jaden Harden經常打得像KI，即使季後賽都打不好的Dante Exum都能上來扛一扛，負責防守對位，同時調節主力體能。
獨行俠教練Jason Kidd把這些角色球員定位清析，給予信心，同時用到最好。
灰狼兩個困難抉擇
第一、G2最後9分鐘灰狼教練Chris Finch信任Rudy Gobert，讓Karl-Anthony Towns坐足板凳，但結果還是輸球。這不是調整、用人錯誤，而是戰略可以再做調整，如何打好關鍵球、兼顧防守，同時展現各種優勢和禁區對位，才是最主要考量。
第二、G3決勝期，Chris Finch不再自我設限，Karl-Anthony Towns擁有更多上場時間和空間，但灰狼一樣沒能打出自己優勢和關鍵進球，同時解決獨行俠兩個神仙不斷輪流出拳問題，Chris Finch的調整和戰略運用等於沒有發揮效果和作為。
整個系列賽Rudy Gobert和Karl-Anthony Towns兩名長人都沒能打出灰狼最大優勢和改變比賽影響力，Anthony Edwards狀況起伏，失去主宰力，即使灰狼幾個重要角色球員Mike Conley、Naz Reid、Jaden McDaniels、Kyle Anderson都打出水準以上表現，但灰狼還是拿獨行俠沒轍。
我不確定灰狼能不能打出更好狀況和決勝能力，但獨行俠兩個神仙幾乎無解，灰狼最終只能飲恨。