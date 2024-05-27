高中生抽煙3年！竟雙腿無力、腳趾發黑「險截肢」　醫曝恐怖原因

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國泰醫院心臟內科主治醫師張嘉修說，這名患者因身邊朋友開始吸菸，就醫時已有3年吸菸史，自陳想加入學校籃球隊，體能測驗卻發覺雙腳明顯酸脹、無力，肢端甚至發黑、長出壞疽，經詳細檢查，證實原因是血管對菸鹼產生過敏反應，使血管嚴重收縮，加上血液中一氧化碳含量增高，引起發炎並形成大量血栓，造成腳部微小血管多處閉塞，於是儘速展開藥物輔助治療以避免截肢。
吸菸年齡年輕化 國高中生抽起電子煙
張嘉修表示，根據衛福部調查，青少年吸菸人口雖較10年前顯著減少，吸菸年齡卻有逐漸年輕化趨勢，國中生、高中生的電子煙使用率分別上升至3.9％、8.8％，老師與家長要多注意。
董氏基金會菸害防制中心副主任呂姿毅則說，世界衛生組織（WHO）強調，菸草公司通常會以贊助活動、贊助科學家與研究計畫、利用社交媒體等方式誤導大眾，且為推廣加熱菸等新興菸品，常由特定組織與有心人士提出「減害」、「健康的選擇」、「民意的要求」等假議題，目的就是要吸引更多年輕人使用菸品，而最新1份統合42個國家報告的研究顯示，青少年加熱菸使用率為5.25%，是成年人2倍以上，更凸顯各界協力加強訪堵的迫切性。
WHO：紙菸、電子煙、加熱菸都有害
北市衛生局局長陳彥元表示， WHO已發表聲明，所有形式的菸品、包含電子煙與加熱菸，均會對人體產生危害，並強調電子煙與加熱菸無助於戒菸，對健康造成的危害不亞於其他菸品。
陳彥元指出，2023年3月22日起上路的菸害防制新法已全面禁止電子煙，並嚴格管制加熱菸，任何人在任何地方均不得使用電子煙或未通過中央審查的加熱菸，違者處2000元至 1萬元罰鍰。
此外，為維護兒少健康，北市府已率先於2022年3月27日實施「臺北市新興菸品管理自治條例」，特別規範高中職以下各級學校周邊50公尺內全面禁止販賣、供應、展示或廣告加熱式菸品，違者處1萬至5萬元罰鍰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！