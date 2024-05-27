獨家／郭書瑤撕爛管委會公告！她急道歉 律師：恐犯下刑法這罪名
33歲郭書瑤（瑤瑤）入行16年，從「殺很大」性感女星成功轉型實力派演員，戲約不斷，近來新劇《何百芮的地獄毒白》《完全省錢戀愛手冊》熱播中，怎料，她今（27）日被週刊爆料，多次不甩管委會催領包裹的通知，占用公共空間，還動手撕毀公告。對此，律師陳鶴儀接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，瑤瑤可能觸犯毀損他人文書罪，屬於刑事責任。
記者楊穎軒／台北報導
據《鏡週刊》報導，郭書瑤被爆料人控訴是惡鄰居，經常上網買東西的她，包裹寄到管理室後只簽收卻不領取，導致半年來貨品堆成一座小山，長期占用社區大廳，「根本是把公共空間當成私人儲藏室，非常惡劣！」而瑤瑤看見布告欄上貼著她的催領公告，第一次出手抽走，第二次直接撕毀、揉爛，還面露不悅。
律師陳鶴儀表示：「任意撕毀社區公告，恐涉犯故意毀損他人文書之刑法毀損罪，另若按新聞報導屬實，且瑤瑤撕毀行為有兩次，可能會分別成立兩次毀棄損害罪名。」
另外，郭書瑤包裹堆放在社區大廳1樓，陳鶴儀律師說：「其簽收後不領取而故意佔用社區公共空間，應有違反公寓大廈管理條例等相關法律，社區管委會除公告制止外，亦可報請主管機關處理或是向法院提起『妨害除去』訴訟。」
針對週刊爆料，郭書瑤透過經紀人道歉：「因爲工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討。」同時，郭書瑤也承諾：「日後一定會嚴以律已，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾。」
而刑法毀損罪屬於告訴乃論，如今郭書瑤表示，將會盡快處理推積的包裹，也公開向鄰居、管委會道歉，展現解決問題的誠意，管委會如果不提出告訴，事件預期將和平落幕。