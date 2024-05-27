午後迎豪雨！氣象署：台灣上空「閃電密集」 艾維尼升級中度颱風
鋒面接近配合西南風影響，今（27）日午後對流發展旺盛，中央氣象署預報課課長林秉煜指出，上午嘉義以南降雨較明顯，但午後北部、東北部也將有大雨或局部豪雨，台灣上空目前雲系偏多，閃電密集；此外今年第1號颱風「艾維尼」上午也增強為中度颱風，不過對台灣仍沒有直接影響。
記者張志浩／綜合報導
林秉煜說明，今天台灣受到西南風影響，台灣附近的對流發展旺盛，隨著對流不斷移入，各地都要小心午後雷陣雨，尤其在北部、東北部及中南部山區，可能有大雨或局部豪雨的出現，目前氣象署針對嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣發布「大雨特報」，稍晚劇烈雨勢將往北部移動。
林秉煜表示，明（28）日鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部氣溫稍下降，西半部、東北部及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，西半部同樣有大雨或局部豪雨發生的機率，週三鋒面移動到台灣南端至巴士海峽一帶，降雨範圍稍微縮小。
週四鋒面又逐漸北移，水氣仍多，中南部有短暫陣雨或局部雷雨，週五另一道鋒面接近，配合西南風影響，週末兩天天氣回歸不穩定，西半部地區有短暫陣雨或局部雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨。
昨（26）日生成的「艾維尼颱風」今天上午增強為中度颱風，不過林秉煜表示，艾維尼颱風距離台灣遙遠，對台灣沒有直接影響，未來會加速往日本西南側海域前進，沒有發布海上和陸上警報的危機。