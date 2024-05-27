特企／《The Star Named EOS：未曉星程》確定2024年夏季正式發行

《The Star Named EOS：未曉星程》確定於2024年夏季推出
曙光工作室的前作《傾聽畫語：最美好的景色》以其獨特的手繪藝術風格及扣人心弦的故事在世界各地廣受好評，而其全新解謎作品《The Star Named EOS：未曉星程》確定於 2024 年夏季正式推出。
支援的平台有 Windows/Mac 版本的Steam、Epic Game Store、GOG、Humble Store，家用版主機則將於 Nintendo Switch、PlayStation®5、Xbox Series X|S 上發行。
本作採用「 360 度全景環繞」技術與「相機攝影」互動，提供玩家身如其境的全新沈浸式體驗。玩家必須利用眼前所見的事物，從一張張泛黃的舊照片、充滿回憶的老舊收藏、以及至親遺留的字跡背後，深入探索被遺忘已久的謎團，並親身領會至親所曾有過的體悟。預告 Trailer。
知名聲優陣容公開 同步釋出新版demo
即日起於 Steam 平台上釋出的《The Star Named EOS：未曉星程》新版 demo ，支援中、日、英三語言的配音系統，讓玩家進行全新的沈浸式遊戲體驗。
帶領玩家踏上一段不可思議的探尋之旅
「依循星之軌跡，您將會發現未來與過去的交界之處。」《The Star Named EOS：未曉星程》是一款敘事解謎冒險遊戲。在遊戲中，玩家將扮演一位年輕的攝影師「Dei」，踏上一場追尋失蹤母親腳步的奇幻旅程。兒時的 Dei 定期會收到旅行中的攝影師母親寄來的信，信中總會附上一張美麗的旅行風景照。直到某天，Dei 發現照片內有些奇異之處，讓他曾深信不疑的一切頓時備受挑戰。在他的內心深處一個疑似母親聲音的引導下，Dei 最終邁出步伐，去找尋母親一去不復返的真相⋯⋯
唯美動人故事篇章
拼湊遺留的老舊照片，重拾過去並找回被遺忘的真相。透過細膩的配音系統，讓玩家更沈浸於《The Star Named EOS：未曉星程》。
探索手繪風格的360度全景空間
體驗美麗的全手繪互動世界，享受細膩且豐富的風格全景。
隨著謎底的揭開 真相也逐漸清晰
尋找隱藏在美麗場景世界中的謎題和物品。透過中級難度的敘事冒險故事，一一解開謎題並靠近真相。
Silver Lining Studio (曙光工作室)
為遊戲公司「曉數碼」旗下台灣遊戲開發工作室品牌，專注於開發 Premium 類型遊戲。曙光工作室在 2021 年推出的首款敘事解謎遊戲《傾聽畫語：最美好的景色》，不僅達成 Steam 96% 壓倒性好評、App Store 台港韓 Puzzle Game 排行榜第一名與 86 個國家地區的推薦精選，更獲得了諸如 Apple Design Awards與美國最大的獨立遊戲競賽「Independent Games Festival Awards 2022」等多項國際大賽的提名 / 得獎肯定。
Akatsuki Taiwan Inc.（曉數碼股份有限公司）
曉數碼為 Akatsuki Inc. 於 2014 年在台灣設立的分公司，以「Entertain the world. Resonate with creators.」的使命，致力於開發、營運各種能躍動人心的手機遊戲。作為 Akatsuki 的國際據點之一，團隊中有來自各國的成員，包含台、日、韓、英、法、德、西與印度等，在多元的文化激盪下，提供出最貼近用戶的全球在地化作品。
曉數碼相信「唯有從事讓內心充滿雀躍與期待的活動，才能讓世界變得閃耀」，遊戲使我們閃閃發光，而我們也會將這股光芒傳遞到世界的每一個角落。
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