民眾黨鬧笑話再提紗布包頭 沈伯洋怒斥：怎麼連「這個」都能寫錯
立法院本月17日審議《立法院職權行使法》部分條文修正草案時，朝野爆發激烈肢體衝突，民進黨立委沈伯洋因衝突導致頭部受傷，隔天以頭包紗布裝扮現身立院，但沈伯洋澄清那是「三角巾」而非紗布。民眾黨今（27）日又召開黨團記者會指控「沈柏洋保護頭部使用紗布？」、「人頭比不過比拳頭，再比演技」，引起立委沈伯洋不滿痛批，他早已多次說明是因為避免衝突才使用「三角巾」和雨衣固定已經受傷的頭部，更怒嗆「民眾黨連簡單的人名都寫錯，又要怎麼讓人民信服產出的法案？」
政治中心/綜合報導
針對民眾黨團記者會指控「『沈柏洋』保護頭部使用紗布？」、「人頭比不過比拳頭，再比演技」一事，沈伯洋辦公室表示，沈委員早已在5月21日發文回應，且接受媒體採訪時也有多次說明，因避免立院議場可能出現的衝突，才使用「三角巾」和雨衣固定於已經受傷的頭部，以防止二次撞擊，且在當天中午收到防撞工作帽後換上。
沈伯洋辦公室指出，沈委員在將近一個星期前就已經針對這個問題回覆，民眾黨立院團卻到今天都以錯誤的資訊，以錯誤的名字、進行錯誤指控，呼籲民眾黨團停止散播謠言，停止用錯誤資訊洗腦支持者，質疑「連簡單的人名都寫錯，又要怎麼讓人民信服產出的法案？」