統一獅「傑尼獅主題日」推出港式復古風！餅總首度參戰化身浩南哥

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今年傑尼獅們由林岳平總教練帶領，全員以港式復古造型登場，不僅是向經典港片的角色群致敬，更結合香港茶餐廳霓虹燈、花磚與手寫菜單等文化特色發揮呈現出道地港式氛圍。除此之外也將準備港式茶點於場外販售，就是要請全喵村少女們於6/8（六）至6/10（一）端午連假，一起到充滿港味的臺南棒球場，食飯、賞球、賞靚仔！
「你見過銅鑼灣的扛霸子嗎?」、「只要有心，人人都可以是食神！」、「我佈這個局部了一年之久！」耳熟能詳的經典台詞隨著傑尼獅與UniGirls港式復古造型浮上腦海，宛如電影海報般氣勢磅礡耀眼吸睛。由餅總領軍，李其峰、林安可、林岱安、陳傑憲、陳重羽及Uni girls的Joy、Mina及詩詩9人組成了華麗卡司陣容，用最到位的樣貌向港片經典角色致敬。
不只有選手與女孩同樂，本回更是六年來首次有總教練擔綱主演，為一年一度傑尼獅盛事畫龍點睛，增添亮點帶給所有支持獅隊的球迷朋友驚喜。屆時各組傑尼獅靚仔靚女們也將換上港式特色主題球衣，並於活動三日分別舉行球迷拍照見面會，活動詳情將由官方另行公布，歡迎喵村全體少女們一起到靚仔茶餐廳，用傑尼獅帥氣的臉龐替雙眼滋補一番！
入場送贈品 再推港風主題球衣
歡慶傑尼獅靚仔茶餐廳盛大開幕，球團準備了主題限定港式LOGO奶茶杯作為進場贈品，並隨入場日不同再贈印有選手女孩肖像的傑尼獅杯墊組 (三入)，三日款式各不同，就是要給喜愛傑尼獅的球迷朋友收藏滿滿的傑尼獅小物。本回主題賽事預售票券已於全臺ibon售票系統進行販售，票券不分內外野全面進行加價，凡持當日有價票券即可至現場贈品處兌換「奶茶杯+三入杯墊組」乙份，每日兌換數量皆限量3,500份，歡迎大家一起蒞臨傑尼獅靚仔茶餐廳！
除了有向經典港致敬的造型拍攝，球團也搭載著活動推出港風主題球衣，以橘綠相間的大膽配色塑造香港繁盛景象之一的霓虹燈大排檔風格、復古匾額招牌元素勾勒出老香港街頭風貌，加上簡潔剛硬線條搭配胸前全中文統一獅字樣營造港式情懷。