張學友9萬張門票秒殺！歌迷不哭了 新片《海關戰線》7月將上映
本月31日即將登台開唱的張學友又帶來好消息！睽違8年未登大銀幕的他，即將在新片《海關戰線》中與謝霆鋒再合作，該片結合金馬影后林嘉欣、香港金像獎影后劉雅瑟、金馬影帝吳鎮宇等超強卡司共同演出。其中，謝霆鋒更擔任動作指導，打造驚心動魄的動作場面，台灣將於7月5日上映，搶不到9萬張演唱會門票的台灣粉絲們，可期待他在大銀幕前的精彩演出。
記者楊慧玲／綜合報導
香港動作片《海關戰線》由創下億萬票房的《拆彈專家》系列導演邱禮濤執導，今（27）日公佈定檔海報及前導預告，海報上可以見到主角張學友及謝霆鋒持槍嚴陣以待，便可見到電影的緊張氣氛。歌神張學友即將登台舉辦演唱會，在搶票當時，他的9共9萬張門票全數瞬間秒殺，讓許多歌迷們因搶不到票而哀鴻遍野，如今台灣確定與大陸及香港同步7月5日上映，搶不到票的歌迷，仍可以透過大銀幕欣賞到歌神展現演技的風采。
張學友、謝霆鋒曾在2009年共同演出電影《十月圍城》，但兩人在片中並沒有對手戲，在《海關戰線》前導預告中，可見到張學友飾演的海關長官及屬下謝霆鋒面對國際重大犯罪案件，成為阻止罪犯行動的最前線，張學友展現不同情緒的各種演技，難怪不少粉絲稱他為「被唱歌耽誤的影帝」！而謝霆鋒繼《怒火》後，花了3年時間打造新作，首度擔任《海關戰線》動作執導的他，許多驚險鏡頭像是徒手爬吊車等高難度動作場面都親自上陣，更新自編排電影中的打戲。
《海關戰線》故事講述香港海關在一次例行海上巡邏中，查獲一艘藏有大批殺傷力武器的貨船，調查過程中遭遇一群海外勢力轟炸搶奪。為追查走私真相，張允南（張學友 飾）派出下屬周正禮（謝霆鋒 飾）與國際刑警一同遠赴海外，輾轉龐大而複雜的軍火黑市，頂著漫天炮火追查線索的周正禮剛有眉目，噩耗卻突然從香港傳來，原來軍火失竊另有內情......
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