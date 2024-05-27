高國慶別哭！彭政閔暖心打氣：「我知道那種感覺」 IG寫下一期許
統一7-ELEVEN獅昨（26）日為45歲老將「綠色坦克」高國慶舉辦引退賽，整場儀式充滿感動，高國慶數次流下男兒淚。前中信兄弟名將「恰恰」彭政閔也感同身受，雖然本人沒有親臨現場，但透過社群媒體Instagram祝福高國慶，鼓勵他繼續為台灣棒球貢獻，「國慶別哭，我知道那種感覺。」
記者路皓惟/綜合報導
在全場9668名球迷的見證下，高國慶與好友和母親劉杉妹共同完成開球儀式，並在比賽擔任指定打擊、打第一棒，整場4打數沒有安打，但在2局下敲出高飛犧牲打貢獻1分打點，以及在9局上兩出局鎮守一壘大關，幫助統一獅4：0完封兄弟，在生涯最終戰用勝利完美收尾。
高國慶首打席吞下三振，完成生涯第6141個打數，正式超越彭政閔6140打數，排名中職史上第2。見到高國慶在致詞時落下男兒淚，彭政閔透過IG暖心打氣，不僅精心製作4格圖，還放上兩段高國慶打擊的影片，彭政閔寫道：「國慶別哭，我知道那種感覺，希望你能繼續培育出更多好選手，為台灣棒球加油。」
同樣45歲的彭政閔在2019年9月29日正式引退，在20223名球迷見證下，於洲際棒球場盛大舉辦引退儀式，當時彭政閔的淚水也止不住，與高國慶有著相似的感受。除了彭政閔留言祝福外，前中信兄弟冠軍教頭「助總」林威助也特別錄製一段影片，給老同學祝福，並期待他繼續傳承精神與態度，讓台灣職棒變得更好。
由於天氣因素比賽延宕近3小時，高國慶引退儀式跟著延後，整個引退儀式到接近凌晨1點才結束，成為中職史上首次「跨日引退」紀錄。