快去7-11亮出身分證！姓名對中「冠、軍」任一字 免費喝冠軍咖啡
冠軍是你嗎？7-11持續精耕「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」高端咖啡品牌，自5月29日起全新風味升級，特別邀請全台「冠軍」共襄盛舉，6月4日前持有效身份證件，並讓店員確認有「冠」、「軍」其中一個字，免費招待中杯冠軍美式一杯，每日每店限量10杯。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11門市內的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」高端咖啡品牌，其中熱銷的「冠軍咖啡系列」由兩位杯測冠軍與品牌研究團隊共同研發，並將在5月29日起全新風味升級，訴求以哥倫比亞沿安地斯火山脈種植高品質咖啡豆，並添用藝伎咖啡豆與衣索比亞西達摩日曬豆，果香濃郁甜感層次有感提升。
5月29日至6月4日推出冠軍喝冠軍美式，消費者持有效身分證上有「冠」、「軍」其中一個字，可至全台21家門市，免費喝一杯中杯冠軍美式，每日每店限量10杯，換完為止。5月29日至6月25日推出冠軍升級活動，期間消費者於全台21間門市購買中杯冠軍咖啡，免費升級大杯（不限冷熱），同時購買夏季冰手沖跟冰冠軍咖啡，加價49元送品牌皮質手提杯套一個。
此外，萊爾富即日起至5月28日歡慶「會員7週年」，萊爾富會員可登入Hi-Life VIP APP內的「萊玩遊戲」，參與每人每日可免費遊玩乙次的「會員7週年盛典 限量抽!」轉盤遊戲，遊戲獎項有700,000 Hi點、70,000 Hi點、7,000 Hi點、700 Hi點、70 Hi點、7 Hi點，通通有獎，每日最高可得700,000 Hi點，相當於價值3,500元。
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