灰狼Edwards被評為「過譽仔」！一數據背書獨行俠晉級冠軍戰穩了

我是廣告 請繼續往下閱讀
獨行俠擁有Luka Doncic與Kyrie Irving，一位是曾帶隊殺入過西區決賽的選手，另一位則是在15-16賽季幫助騎士拿下隊史首冠的球員，反觀灰狼這邊的球星季後賽經驗都十分不足，若從進攻端來看，本季只是Anthony Edwards生涯第2次打進季後賽，至於Karl-Anthony Towns則是第3次打進季後賽，且他們過去都止步於首輪，本季則是他們首度闖進分區冠軍戰。
根據NBA官方數據統計，獨行俠Luka Doncic與Kyrie Irving在這輪系列賽中，合計128投63中，命中率為49.2％，反觀灰狼Anthony Edwards與Karl-Anthony Towns在這3場比賽中，合計111投37中，命中率僅有33.3％。
防守好就奪冠定律恐失常
根據美媒《Forbes Sports》記者Shane Young表示，「你可以評論灰狼在防守上的任何策略，或是有關他們該如何使用Rudy Gobert，但很顯然的灰狼的防守並沒有失常，讓他們輸掉比賽真正的關鍵是在進攻端，這3場比賽中灰狼都是有贏球機會的，但獨行俠總是有Luka Doncic與Kyrie Irving在比賽中打出難以置信的進攻。」
記者Shane Young透露，「我始終相信防守能帶來勝利，但灰狼在進攻端的策略真的太糟糕了，簡單的戰術執行都顯的格外吃力，且Anthony Edwards時常做出糟糕的決策。」
「蟻人」季後賽經驗不足 被稱「過譽仔」
美媒《ESPN》評論員Skip Bayless在昨（26）日就透露，「隨著灰狼在主場輸掉G1、G2，很多人開始後悔稱作Anthony Edwards是下一個Micheal Jordan。」
在今（27）日賽後，評論員Skip Bayless更是直言，「Anthony Edwards在第3節上演灌籃後，人就從比賽中神隱，並在第4節放任Luka Doncic與Kyrie Irving接管比賽，也許他累了，需要氧氣，但我知道Micheal Jordan不會讓這種事發生，或許他不是年輕版的Micheal Jordan，比較像是老年版的。」
Doncic談Irving幫助他在心裡層面有所提升
很顯然Luka Doncic與Kyrie Irving的組合，已經成為今年NBA季後賽最恐怖的組合，Kyrie Irving更是Luka Doncic近年身邊最強的幫手，在今日賽後採訪中，Luka Doncic也談到Kyrie Irving是如何在季後賽中幫助他成長，並表示，「他支持我所做的任何決策，他除了幫助我在場上已另一種角度看比賽，在心裡層面上他成為這支球隊的領袖，不僅對我來說，我們整隊都這樣認為。」