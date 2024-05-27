黃仁勳抵台、機器人概念股好嗨！台股飆238點、收21803點再創新高

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今日資金再度流回電子股，電子資金成交比重回到7成以上。權值股全數走高，權王台積電開盤一度大漲11元、來到878元，再度改寫歷史新高價，可惜尾盤賣壓湧現，漲幅收斂到終場上漲2元、收在869元，貢獻大盤指數約有16點；鴻海則是受惠於機器人話題，終場收在今日最高點185元，上漲9元或5.11%，再寫16年新高，貢獻大盤指數有35點；聯發科走勢更為凌厲，早盤一度亮燈漲停來到1310元，終場上漲90元或7.53%，收在1285元，貢獻大盤指數有37點。
此外，今日盤面最大亮點就在於機器人概念股，輝達執行長黃仁勳來了，昨日晚間現身松山機場，引發關注，大摩點名14台廠股價蓄勢待發，同時也傳出黃仁勳將拜會台積電、鴻海等高層消息。再加上他將在「台北國際電腦展（COMPUTEX）」開幕日前一天舉行演講，激勵多檔機器人概念股亮燈漲停，有盟立、大銀微系統、羅昇、大拓-KY、欣技、昆盈、和椿、廣明，其他個股也表現亮眼，凌華、微星上漲逾7%。
同樣為機器人概念股的鴻海今日股價飆上16年新高，再加上集團近期策略積極布局機器人市場，因此鴻家軍群體動起來，鴻準、東捷亮燈漲停，中揚光上漲逾7%，樺漢、鴻海大漲逾5%，乙盛-KY、正達、友威科上漲逾4%。
此外，傳產股也有表現，航運族群集體上攻，有外資看好，短期內航運價格可能會持續一到兩個季度的強勁反彈，激勵航運類股指數大漲2.8%，位居漲幅排行亞軍，中櫃、台驊投控亮燈漲停，遭到「關禁閉」的萬海大漲逾9%、逼近漲停，陽明、正德上漲逾6%，榮運、四維航上漲逾5%，陸海、中航上漲逾3%。