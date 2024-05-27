黃金時間已過！巴紐山崩「滅村」村名夢中喪命 傳逾2000人遭活埋
太平洋島國巴布紐幾內亞（Papua New Guinea，下稱巴紐）北部一處偏遠村莊在24日發生大規模山崩，村莊被夷為平地。據聯合國國際移民組織估算，這次意外造成超過670人死亡。另有外媒取得了巴紐給聯合國的信函，內容指出有超過2000人遭到活埋。
國際中心徐筱晴／綜合報導
位於巴布亞紐幾內亞北部恩加省的一處偏遠村莊考卡拉姆（Kaokalam），在當地時間24日凌晨3點左右發生山崩，村莊被夷為平地，大片土石坍塌、崩落，掩埋山腳下考卡拉姆村至少1182棟房屋及仍在熟睡的村民。官員表示，救援行動仍在進行當中，但岩石持續掉落，地下水流動造成滑坡，附近約250棟房屋的居民已被疏散。
考卡拉姆約有3800名居民。最初，聯合國預估多達100人死亡。但後續據聯合國國際移民組織（IOM）駐巴紐代表團團長阿克塔普拉克（Serhan Aktoprak）估計，有超過670人喪命。
不過包含《法新社》、《路透社》等各大外媒取得一封巴紐官方向聯合國通報的信件後，發現可能被嚴重低估，其內容顯示此次山崩有逾2000居民遭到活埋，對建築物、菜園釀成重大損害，也對國家經濟命脈造成重大影響。
此次大規模山崩的面積有3至4個足球場大，醫療機構、民宅、多間小型商家、旅館、學校、加油站都被傾瀉而下的土石掩埋，主要道路中斷。隨著黃金救援時間已過，相關人員已經放棄在地下6至8公尺深之處尋找倖存者的希望。
世界銀行指出，巴紐是世上最潮濕的國家之一，大雨集中在高原內陸，今年以來，該國經歷多起地震、洪水和土石流。