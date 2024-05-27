3G網路6月底關閉！電信商拼100%轉換率 遠傳指定用戶檢測送禮券
你還在用3G手機嗎？從2023年開始使用至今已經超過20年頭，3大電信已經在今年4月22日起逐步關閉低用量及重複涵蓋的3G基地台，預計6月30日前全面關閉。NCC於今（27）日舉辦「3G語音網路關閉記者會」，遠傳總經理井琪會中再度提醒消費者儘速進行手機檢測，並升級至4G才能確保通訊品質，且為了加速民眾轉換，符合資格的3G用戶至遠傳檢測手機，可獲200元全聯禮券。
記者周淑萍/綜合報導
3大電信在今年3月就陸續公布預計在6月30日前關閉3G語音服務，而為了達到百分百的轉換率，遠傳大動員，除了提供免費的4G語音手機檢測服務，符合特定資格的3G用戶可到門市檢測還可獲贈200元全聯禮券。同時提供多種低資費的換機優惠，指定方案月付149元起，VoLTE手機0元帶回家，並加碼送300元全聯禮券，且3G手機用戶或不支援4G語音（VoLTE）的手機回收，續約或購買新機還可享現折500元優惠。同時會不定時的直接深入偏鄉地區進行健檢。
根據遠傳電信總經理井琪表示，3G網路已無法滿足現今需求，退場是為了創造更多元服務和應用，同時對環境永續發展也有正面影響。關閉3G網路後，語音通話將以4G語音（VoLTE）替代，可有效節省基地台耗電，縮短電話接通時間，且通話音質更清晰，且通話時不會影響高速上網，提升手機續航力。
中華電信提供3G客戶升級4G購機優惠，月繳149元起，INHON、HUGIGA等多款VoLTE手機0元入手。另針對銀髮、弱勢族群，提供「樂齡方案」與「暖心方案」專屬優惠，月繳149元起，最高享1.5GB行動上網量。針對已持有VoLTE手機的3G客戶，升級4G，月繳183元，即可享有國內行動上網量1GB、網內20分鐘及網外(含市話)20分鐘。