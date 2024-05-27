林庭謙獲3年頂薪！年薪高達2666萬破CBA兩紀錄　老爸林正明讚自律

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林庭謙是HBL能仁家商教練林正明的驕傲，他從金華國中畢業後前往美國，2020年因新冠肺炎疫情，提前結束美國學業，投入職籃賽場，並在CBA選秀會第一輪第三順位獲得天津隊青睞，經過3個球季的磨練，年年不斷進化，成為球隊重要的核心。
天津教練張慶鵬表示：「林庭謙是球隊的重要一員，且對籃球充滿熱愛與執著，能把握住每一次訓練的提升機會，堪稱年輕球員的榜樣。」
在老爸林正明眼中，林庭謙是一位自我要求非常高的球員，「這三年來，庭謙真的很努力，尤其在CBA打球，球隊非常重視他，才有今天的好成績。」林正明透露，每當林庭謙回到台灣後，都會在能仁訓練，給自己設定高標準，訓練絲毫不馬虎，甚至會安排到美國特訓。
談到林庭謙在CBA打出成績，也獲得頂薪合約的肯定，林正明表示：「我覺得他已經不一樣了，主要是因為習慣的改變。不管是時間的規劃，還是清楚知道自己要做什麼。而且自從他出去後，視野變得更開闊，這些都是他能取得好成績的因素。」
林庭謙實力強「超圈粉」
努力替自己爭取一張大約，林庭謙首先感謝球團領導層的肯定，「從第一年主打得分後衛，到第二年開始轉型成控球後衛，經歷了許多挫折，但教練團仍給我很多機會，讓我在攻擊型控球角色上更加成熟，表現漸入佳境。」
林庭謙在天津榮鋼效力4年，累積了許多粉絲，他說：「這座城市很多人認識我，也被很多人肯定，很開心球隊給我機會，讓我能夠繼續留在這座城市。」