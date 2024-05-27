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寶可夢甜甜圈！伊布、皮卡丘Mister Donut聯名週邊　它拚買一送一

▲寶可夢聯名Mister Donut伊布甜甜圈登場！皮卡丘、精靈球波堤再度開吃，搭配甜甜圈紙盒、提袋、迷你派對紙盒專屬包裝，還有「皮卡丘手機支架、寶可夢隔熱墊及皮卡丘大抱枕」3款週邊商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲寶可夢聯名Mister Donut伊布甜甜圈登場！皮卡丘、精靈球波堤再度開吃，搭配甜甜圈紙盒、提袋、迷你派對紙盒專屬包裝，還有「皮卡丘手機支架、寶可夢隔熱墊及皮卡丘大抱枕」3款週邊商品。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

寶可夢迷必吃！萌翻日本的Mister Donut伊布甜甜圈第一次來台灣，跟著皮卡丘、精靈球波堤一起開吃，除了甜甜圈紙盒、提袋、迷你派對紙盒都有寶可夢身影，連飲料紙杯及日式糰子也換上全新聯名包裝，最驚喜的是，還一口氣推出「皮卡丘手機支架、寶可夢隔熱墊及皮卡丘大抱枕」3款週邊商品一起開搶。

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今年三度聯名寶可夢的Mister Donut，總算讓伊布甜甜圈登陸台灣！第一次在台亮相的「伊布甜甜圈」，可愛的臉龐是帶有鹹甜口感的鹽牛奶可可沾醬，還以鮮奶油還原伊布超萌小瀏海，內餡則擠滿香草卡士達醬，甜蜜開吃。大家不陌生的「皮卡丘甜甜圈」則換上全新香蕉可可沾醬、招牌Q彈波堤打造的「精靈球波堤」更一次開吃蘋果及優格兩種口味可可沾醬，5月28日起必須全收服。

▲鹽牛奶可可沾醬的「伊布甜甜圈」初登場！和皮卡丘甜甜圈都是75元，精靈球波堤則是55元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鹽牛奶可可沾醬的「伊布甜甜圈」初登場！和皮卡丘甜甜圈都是75元，精靈球波堤則是55元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲寶可夢迷不可錯過Mister Donut聯名。（圖／記者蕭涵云攝）
▲寶可夢迷不可錯過Mister Donut聯名。（圖／記者蕭涵云攝）
不只大小朋友可以萌吃造型甜甜圈，Mister Donut也同步推出3款鹽牛奶風味甜甜圈，以Q彈波堤沾裹鹽牛奶可可沾醬的「牛奶巧克力波堤」，「杏仁牛奶波堤」還再灑上滿滿經過烘烤的杏仁片，「焦糖牛奶法蘭奇」則將泡芙口感的法蘭奇剖半後抹上焦糖餅乾抹醬，沾裹半邊鹽牛奶可可醬並撒上酥脆杏仁片，香甜開吃。

▲同步推出牛奶巧克力波堤42元、杏仁牛奶波堤48元、焦糖牛奶法蘭奇48元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲同步推出牛奶巧克力波堤42元、杏仁牛奶波堤48元、焦糖牛奶法蘭奇48元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲消費滿100元「皮卡丘手機支架」加購價99元/個、消費滿100元「寶可夢隔熱墊」加購價159元/個、消費滿100元「皮卡丘大抱枕」加購價399元/個。各品項單筆交易限加購各2個，各門市數量有限，售完為止。（圖／記者蕭涵云攝）
▲消費滿100元「皮卡丘手機支架」加購價99元/個、消費滿100元「寶可夢隔熱墊」加購價159元/個、消費滿100元「皮卡丘大抱枕」加購價399元/個。各品項單筆交易限加購各2個，各門市數量有限，售完為止。（圖／記者蕭涵云攝）
還打造從Mister Donut甜甜圈紙盒、提袋、迷你派對紙盒等，一系列聯名寶可夢的限定包裝，這次居然連飲料紙杯及日式糰子，也都換上全新聯名包裝。最驚喜的是，還有還有3款寶可夢週邊商品，包括可愛的「皮卡丘手機支架」、萌萌「寶可夢隔熱墊」及超軟Q「皮卡丘大抱枕」，給大家滿滿的寶可夢日常。

▲Mister Donut聯名寶可夢限定包裝也好萌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Mister Donut聯名寶可夢限定包裝也好萌。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，美國Krispy Kreme 2024再度全球聯名Biscoff比利時蓮花餅乾，獨特散發迷人肉桂香氣、擁有酥脆口感的焦糖餅乾，搭配柔滑濃郁的餅乾抹醬，化身成3款還原度超高的甜甜圈，其中，「蓮花焦糖奶油起司甜甜圈」還放上整塊蓮花餅乾。5月28日前加入Krispy Kreme TW LINE@官方帳號好友者，即可享有買Biscoff系列甜甜圈、贈送原味糖霜甜甜圈1個之「買一送一」優惠！將於5月29日以訊息發送分享券，可於6月4日前至門市限兌換使用一次；並預告6月7日國際甜甜圈日，當日凡購買任6入/12入禮盒，可享「買大送大」、「買小送小」優惠。

▲蓮花焦糖甜甜圈、蓮花焦糖奶油起司甜甜圈、蓮花焦糖餅乾夾心貝皆為60元。（圖／Krispy Kreme提供）
▲蓮花焦糖甜甜圈、蓮花焦糖奶油起司甜甜圈、蓮花焦糖餅乾夾心貝皆為60元。（圖／Krispy Kreme提供）

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