中國嬤靠45元「即溶咖啡」爆紅！1天狂賣500杯 年輕人瘋搶曝原因
現代人喜歡喝咖啡提神，對於咖啡的種類越來越講究，然而近期中國南京一間小店卻靠著最簡單的即溶咖啡爆紅。該間店的老闆韓素珍喜歡即溶咖啡，索性在自家店面開賣，一杯賣10元人民幣（約新台幣44元），沒有華麗的沖泡技術及廣告，卻吸引大批年輕人排隊打卡，一天甚至能賣出4、500杯，生意爆滿的關鍵就是「真誠」。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，近期江蘇南京一間賣甘蔗汁與咖啡小店突然爆紅，原來是74歲老闆韓素珍賣的店內咖啡，竟是普通人在家就能泡的即溶咖啡，她僅是將3包三合一咖啡倒入塑膠杯內，用熱水泡開再封膜，這樣一杯要價10元人民幣。
韓素珍坦言，她本身非常愛喝即溶咖啡，索性就在自家攤位賣了起來，沒想到有這麼多人支持。那麼普通的咖啡到底為何會爆紅？許多顧客點出關鍵在於「真誠」，「成本透明、售價透明、成分透明，這樣的產品當然有人買單」、「韓老太賣的是真誠，我們喝的是青春和對過去的懷念」。
《澎湃新聞》則分析，雖然當代年輕人早已對即溶咖啡失去興趣，但老闆韓素珍想法卻截然不同，還坦蕩蕩地在顧客面前直接沖泡，背後沒有隱藏任何商業手段，讓年輕人們在萬事追求商機的時代中感受到了真誠。不過，也有不少人直言「即溶10塊不能說暴利，只能說智商稅」、「玩情懷的都是矯情」。