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中國嬤靠45元「即溶咖啡」爆紅！1天狂賣500杯　年輕人瘋搶曝原因

▲中國南京一間小店近期靠著最簡單的即溶咖啡爆紅，該間店的老闆韓素珍喜歡即溶咖啡，索性在自家店面開賣，一杯賣10元人民幣。（圖／翻攝自微博）
▲中國南京一間小店近期靠著最簡單的即溶咖啡爆紅，該間店的老闆韓素珍喜歡即溶咖啡，索性在自家店面開賣，一杯賣10元人民幣。（圖／翻攝自微博）

記者賴禹妡／綜合報導

現代人喜歡喝咖啡提神，對於咖啡的種類越來越講究，然而近期中國南京一間小店卻靠著最簡單的即溶咖啡爆紅。該間店的老闆韓素珍喜歡即溶咖啡，索性在自家店面開賣，一杯賣10元人民幣（約新台幣44元），沒有華麗的沖泡技術及廣告，卻吸引大批年輕人排隊打卡，一天甚至能賣出4、500杯，生意爆滿的關鍵就是「真誠」。

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根據《澎湃新聞》報導，近期江蘇南京一間賣甘蔗汁與咖啡小店突然爆紅，原來是74歲老闆韓素珍賣的店內咖啡，竟是普通人在家就能泡的即溶咖啡，她僅是將3包三合一咖啡倒入塑膠杯內，用熱水泡開再封膜，這樣一杯要價10元人民幣。

▲（圖／翻攝自微博）
▲老闆韓素珍僅是將3包三合一咖啡倒入塑膠杯內，用熱水泡開再封膜，卻靠著即溶咖啡爆紅。（圖／翻攝自微博）
韓素珍坦言，她本身非常愛喝即溶咖啡，索性就在自家攤位賣了起來，沒想到有這麼多人支持。那麼普通的咖啡到底為何會爆紅？許多顧客點出關鍵在於「真誠」，「成本透明、售價透明、成分透明，這樣的產品當然有人買單」、「韓老太賣的是真誠，我們喝的是青春和對過去的懷念」。

《澎湃新聞》則分析，雖然當代年輕人早已對即溶咖啡失去興趣，但老闆韓素珍想法卻截然不同，還坦蕩蕩地在顧客面前直接沖泡，背後沒有隱藏任何商業手段，讓年輕人們在萬事追求商機的時代中感受到了真誠。不過，也有不少人直言「即溶10塊不能說暴利，只能說智商稅」、「玩情懷的都是矯情」。

▲（圖／翻攝自微博）
▲韓素珍賣的即溶咖啡沒有華麗的沖泡技術及廣告，卻吸引大批年輕人排隊打卡，一天甚至能賣出4、500杯。（圖／翻攝自微博）

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