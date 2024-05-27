iPhone 15「獨家功能」超狂！茫茫人海中也能「精確找人」
蘋果公司日前發布最新iPhone 15廣告，公布此系列手機的獨家功能——「精準尋找（Precision Finding）」，因15系列搭載U2晶片，定位的精準度提高，透過「尋找（Find My）」應用程式分享位置給朋友，或接收朋友所在位置，就能輕鬆依循指示，在茫茫人海中找到彼此。
記者鄭妤安/台北報導
蘋果5月初於官方YouTube頻道上發布一則近3分鐘的廣告，片中一名《星際大戰》的影迷打扮成「曼達洛族」準備參加活動。活動現場人潮眾多，不僅擁擠，也因角色扮演，廣告主角無法輕易找到同在會場裡的朋友。好在他拿起iPhone，根據朋友傳來的定位資訊，打開「尋找」App，使用「精準尋找」功能，一步步在人群中透過畫面上的箭頭提示找到朋友。
此一功能必須要雙方皆是iPhone 15系列機的使用者才能成功，其他機型只能使用另一項「定位朋友」功能。擁有「精準尋找」的使用者，只要在手機上的「尋找」App中，點選螢幕底下的「聯絡人」，選擇正在尋找碰面的朋友姓名。
若目標就在附近，可點選「尋找」並依照螢幕上箭頭指示前往對方位置，箭頭會清楚標示使用者與定位目標的距離，當路線正確時，畫面會以綠色的打勾勾背景呈現。