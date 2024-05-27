泰國神片登台！ Bright出演《分期付款愛上你》　年度話題巨作曝

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催淚愛情強片《分期付款愛上你》，是由素有「泰國娛樂夢工廠」之稱的「GMM Grammy」所打造。作品翻拍自2014年由韓東旭執導，黃晸玟、韓惠軫主演的電影《不標準情人》，該作品更在2021年翻拍成台灣版《當男人戀愛時》，由殷振豪執導，邱澤、許瑋甯主演，並在當年斬獲4.05億台幣票房佳績，更接連入圍金馬獎、台北電影獎等多項大獎。如今這個感動全球數百萬人的愛情故事，終於在2024年推出泰國翻拍版，光是製作消息與概念版預告一出，就在影音平台上大破120萬觀賞人次，成為粉絲高度熱議話題。
尤其本片演員更是一時之選，找來以電視劇《流星花園泰國版》、《只因我們天生一對》紅遍全球的瓦奇拉維特奇瓦雷，詮釋用非典型方式來討債的帥氣男孩。而飾演債務人的美麗女孩，則由以電影《把哥哥退貨可以嗎》獲得億萬票房的混血女神烏拉薩雅斯帕邦德演譯。
本片劇情描述一位討債人愛上了債務人，隨著兩人的相處時間越多，彼此的愛就愈發炙熱。不過他們不知道的，是有更巨大的障礙正準備衝擊兩人的關係，也間接證明了金錢與愛情價值之間的差異。導演瓦蘇蒂克特皮奇對此分享：「故事的前提很清楚，是討債人和債務人之間的愛情故事。我們要做的功課，是如何透過泰國背景來講述這個故事，又同時得思考如何讓觀眾對角色產生信任與參與感。這是一部擁有強烈情感的愛情電影，是一部必須恰到好處將多重元素混合在一起的浪漫故事，但也不能忘記所謂『非正式債務』的概念。據說，一半以上的泰國人都可能已經負債累累。我們研究人們的真實生活，甚至田調過我們認識或見過的人，這些經驗都成為一種啟發。」
事實上，根據國際金融協會（IIF）在2022年6月所公佈的《世界負債報告書》當中，揭露泰國是亞洲家庭債務與國內生產總值（GDP）比率最高的國家之一，僅次於南韓和香港。每三位泰國人當中，就有一位陷入負債問題；尤其在新冠疫情之後，泰國的家庭債務狀況也愈來愈嚴重。另一方面，暹羅商業銀行在2023年1月20日至2月2日，針對4733位民眾進行調查，在所完成的「SCB EIC Consumer Survey 2023」報告中發現，82%的受訪民眾，存在收入落後於支出的問題，尤其是低收入族群（每月不超過15000泰銖），面臨這個問題的比例高達89%，而63%的受訪民眾更是負債累累。相較於南韓原版與台灣翻拍版，這次的泰國翻拍版更清楚暴露「債務」這項現實問題。
而本片在泰國上映首日便熱賣230萬泰銖，逆襲蟬聯多天冠軍的《金孫爆富攻略》，甚至打敗同一天上映的好萊塢大片《特技玩家》（The Fall Guy），登頂泰國首日票房冠軍，隨即也登上首週新片票房冠軍，名列今年第五高開片票房的泰國電影。此外，泰國上映首日，便在享譽全球的電影評分網站「IMDb」上，獲得9.6觀眾高分肯定，許多網友更在社群直呼「超催淚」。
本片劇情描述在芭達雅這個充滿活力的不夜城，阿波（Bright飾演）日復一日帶著夥伴們四處討債。雖然阿波表面上態度強硬，但討債手法卻頗為反常，不但不會對債務人訴諸暴力，反而還會拿起手邊的東西，把自己敲到頭破血流，讓債務人虧欠地趕快還債。沒有任何抱負的阿波，某天邂逅了必須努力工作來償還父親債務的小盈（Yaya飾演）。小盈打從一開始就瞧不起阿波，但阿波卻對她一見傾心。出於對小盈的愛與同情，阿波提出一份約會契約──透過跟他約會來支付利息。小盈別無選擇，只好無奈地同意這項安排。在兩人波折不斷的約會過程當中，他們也逐漸發現到彼此的真心。不過當討債人愛上債務人時，會發生什麼事情？而這段負債累累的愛情之路，最終將引領兩人走向何方呢？