Dcard調查「近90%大學生挺國會改革」！傅崐萁驕傲：明天拚三讀

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傅崐萁指出，過去8年民進黨執政以輾壓的方式通過所有爭議的法案，在朝野沒有共識而強行表決的情況之下，通過法案率高達90％以上，而國民黨執政時僅有不到10％的法案通過。試問賴總統，您真的覺得國民黨團沒有遵守程序正義？而民進黨真的有充分討論、落實真正的程序正義嗎？
傅崐萁提到，多項民調包含台灣民意基金會及Dcard 都顯示超過一半以上的台灣人支持「國會改革」台灣民意基金會公布的民調指出，關於立院審議中的國會改革法案「藐視國會罪」，20歲以上台灣人中，有5成8贊成立法，2成9不贊成。大學生最多的Dcard上有多項投票活動，顯示學生多數不支持上街而支持國會改革。
傅崐萁提出，以政治大學投票為例，高達73％反對上街抗議、88％支持國會改革，陽明交通大學有82％支持藍白的國會改革，成功大學有79％不支持524國會抗爭運動，清華大學有79％認為上街抗議是吃飽太閒，中興大學72％支持國會改革，虎尾科大有90％支持國會改革，而台大對於支持的比例也遠高於不支持。
傅崐萁痛批柯建銘成為反民主的罪人，昨是今非已經忘了當年的初衷。執政黨發動群眾堪稱世界奇蹟，竟然號召人民上街反對在野黨，更是世界首創。