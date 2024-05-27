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傅崐萁轟綠動員「包吃包玩」　綠委自嘲：連梅粉都拿不出來的黨

▲傅崐萁稱在立院外頭抗議群眾是總統賴清德叫來的，民進黨更是「包吃包玩」。（圖／記者葉政勳攝）
▲傅崐萁稱在立院外頭抗議群眾是總統賴清德叫來的，民進黨更是「包吃包玩」。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／綜合報導

立法院藍白聯手企圖以人數優勢通過國會改革法案，挨轟程序黑箱，釀10萬人走上街頭包圍立院，對此國民黨立院黨團總召傅崐萁今（27）日痛批，是總統賴清德動員1.5萬人，而民進黨「包吃包玩」。綠委林俊憲自嘲，連梅粉都拿不出來的黨，哪來的錢招待旅遊？而對方稱1.5萬人，質疑是被7個警察圍住了，所以看不到嗎？

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林俊憲表示，傅崐萁今日親自出來辯護、金句連發，能夠在這麼短的時間內講錯這麼多事情，也是一種罕見的能力。首先他要問上街抗議的群眾，是總統賴清德叫出來的嗎？「民進黨有這麼大的面子，能夠把你請上街嗎？」

其次傅崐萁還在造謠1.5萬人，蔡正元的造謠列車也在搭，台北市警局都出來闢謠了，那是傍晚剛下班的人數。後來人潮還滿到忠孝東路，質疑是被7個警察圍住了，所以看不到？第三，課金行動，被說成是「民進黨出錢」，課金阿公阿嬤們生不生氣？況且連梅粉都拿不出來的黨，哪來的錢招待旅遊？還是傅崑萁是統戰團參加太多，以己度人。

林俊憲說，52席老是躲在黃國昌後面也不是辦法，既然沒有一個人敢幫自己表決過的法條辯護，總召就該出來擔這個責任。所以鼓勵傅崐萁多講、儘量講，把真正的想法都講出來，「我們會很好心的幫你剪出來轉發，不用客氣！」

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