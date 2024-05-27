獅子鄉幸福巴士添新車　提供潮州往返就醫接駁

屏東縣獅子鄉幸福巴士獲公路局補助新購一輛小型車，自今（27）日起正式營運潮州就醫線，為往返獅子鄉與潮州各大醫療院所提供預約接駁服務。目前，屏東縣內共有32輛巴士行駛46條路線。屏東縣政府持續與中央及當地公所合作，盤點鄉內運輸資源，積極推動幸福巴士政策，完善公共運輸藍圖，以落實偏鄉交通正義並照顧偏鄉居民的需求。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣政府表示，原鄉地區由於地處偏遠，交通長期不便，縣府持續與公所合作改善公共運輸服務，配合交通部公路局推動的公路公共運輸計畫。在9個原住民鄉鎮皆設有幸福巴士服務後，縣府根據民眾需求不斷檢討並改進路線服務內容，精進幸福巴士政策，並鼓勵公所尋找在地青年協助接送鄉內長者或幼童就醫就學，由在地人服務在地人，根據不同客群的需求，提供最後一哩路的公共運輸服務，強化居民與各大生活場域之間的互動連結。
獅子鄉是全縣面積最大的鄉鎮，境內雖有公路客運路線通過，但站點皆設於省道台9線上，鄉內民眾外出多仰賴親友接送。獅子鄉自106年起陸續開通枋寮就醫線及東港就醫線，以2輛中巴行駛4條路線，服務部落鄉親往來枋寮及東港地區各大醫療院所。此次再獲交通部公路局補助新購一輛小型車，於每週一、二、三、五擴大提供往返潮州地區醫療院所的預約接駁服務。
縣府交旅處表示，為持續完善偏鄉路網，提升幸福巴士服務水準，縣府已協助獅子鄉公所向中央申請補助購置及汰換各1輛中巴，並已獲得公路局核定補助。不論是增加車輛或營運費用，只要當地有接駁需求，縣府都將全力支持，並積極爭取交通部公運計畫經費補助，維持基本交通權益，提供民眾所需的交通服務。欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP或「屏東公車」APP。