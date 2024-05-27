今日來講股／台股創高路生變？分析師：留意外資買賣及2類股表現

聯發科鎖定車用、AI、ASIC領域　看好未來3到5年有好成長

▲聯發科今（27）日舉行股東會，董事長蔡明介表示，5G/6G、AI、車用皆是未來數年的趨勢，會繼續用這樣的能力在車用、AI、ASIC等領域發展，期望未來能夠繼續用這樣的核心能力交出成績（圖／NOWnews資料照片）
▲聯發科今（27）日舉行股東會，董事長蔡明介表示，5G/6G、AI、車用皆是未來數年的趨勢，會繼續用這樣的能力在車用、AI、ASIC等領域發展，期望未來能夠繼續用這樣的核心能力交出成績（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

聯發科今（27）日舉行股東會，董事長蔡明介表示，5G/6G、AI、車用皆是未來數年的趨勢，會繼續用這樣的能力在車用、AI、ASIC等領域發展，期望未來能夠繼續用這樣的核心能力交出成績。副董事長暨執行長蔡力行也說，今年全年的表現會比去年要有不錯的成長，公司在車用、ASIC、Arm架構運算上也都有很好的進步，經營團隊有充足的信心，未來3到5年會有很好的成長。

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聯發科股東會今日登場，董事長蔡明介致詞時表示，感謝股東們對聯發科技的支持。聯發科技過去27年來，整合運算、多媒體、通訊連網三大核心技術矽智財，提供系統晶片（SoC），利用台積電等先進製程，也透過先進封裝，達到性能、功耗、面積的最佳化，以這樣的競爭力累積現在的地位，5G/6G、AI、車用皆是未來數年的趨勢，我們會繼續用這樣的能力在車用、AI、ASIC等領域發展，期望未來能夠繼續用這樣的核心能力交出成績。

副董事長暨執行長蔡力行也說，今年全年的表現會比去年要有不錯的成長，我們也要有絕對的努力來到達這個目標。未來3到5年，除了5G旗艦行動晶片的持續投資，公司在車用、ASIC、Arm架構運算上也都有很好的進步，經營團隊有充足的信心，未來3到5年會有很好的成長。

另外，聯發科也表示通過限制員工權利新股發行，相信有助於公司連結股東價值、對焦未來成長策略目標，並提升全球人才競爭力、吸引與激勵關鍵人才，同時確保公司員工利益與股東利益相結合，以共同創造公司及股東之利益。

股東會上也順利完成第10屆董事會改選，公司訂有董事會多元化政策，堅信廣納多元化背景及觀點之董事會成員，將有助於公司永續經營。長期以來持續透過海內外不同管道，網羅多元人才。繼去年增選一位女性獨立董事林夏如後，今年股東會再通過增選一名獨立董事張耀文，之後董事會將由8位董事組成，其中含4位獨立董事，獨立董事比例達50%。

新任獨立董事張耀文為現任臺灣大學電機資訊學院院長，過往曾獲任電子設計自動化學會總裁（IEEE CEDA President）、榮膺ACM/IEEE會士（ACM Fellow/IEEE Fellow），長年致力於半導體學術研究。透過張耀文的加入，預期將可為本公司董事會提供多元專業的觀點。


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