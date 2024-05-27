聯發科鎖定車用、AI、ASIC領域　看好未來3到5年有好成長

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副董事長暨執行長蔡力行也說，今年全年的表現會比去年要有不錯的成長，我們也要有絕對的努力來到達這個目標。未來3到5年，除了5G旗艦行動晶片的持續投資，公司在車用、ASIC、Arm架構運算上也都有很好的進步，經營團隊有充足的信心，未來3到5年會有很好的成長。
另外，聯發科也表示通過限制員工權利新股發行，相信有助於公司連結股東價值、對焦未來成長策略目標，並提升全球人才競爭力、吸引與激勵關鍵人才，同時確保公司員工利益與股東利益相結合，以共同創造公司及股東之利益。
股東會上也順利完成第10屆董事會改選，公司訂有董事會多元化政策，堅信廣納多元化背景及觀點之董事會成員，將有助於公司永續經營。長期以來持續透過海內外不同管道，網羅多元人才。繼去年增選一位女性獨立董事林夏如後，今年股東會再通過增選一名獨立董事張耀文，之後董事會將由8位董事組成，其中含4位獨立董事，獨立董事比例達50%。
新任獨立董事張耀文為現任臺灣大學電機資訊學院院長，過往曾獲任電子設計自動化學會總裁（IEEE CEDA President）、榮膺ACM/IEEE會士（ACM Fellow/IEEE Fellow），長年致力於半導體學術研究。透過張耀文的加入，預期將可為本公司董事會提供多元專業的觀點。