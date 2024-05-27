台灣人不怕？中國環台軍演　民眾：打打嘴炮而已

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中國東部戰區微博還上傳了一步「聯合打擊3D虛實動畫」影片，模擬了解放軍向台北、高雄和花蓮發射飛彈的場景，更以繁體字寫道「殺獨神器」等文字，宣稱要「毀台獨支撐柱」、「擊台獨大本營」、「斷台獨輸血管」。央視等中國官媒也報導稱，多批戰機攜帶實彈在台東外海建立打擊陣位，並協同軍艦和機動岸導火力單元，針對重要目標實施模擬打擊。
中國發動環台軍演的舉措，引發多國關切。美國國務院發言人表示，美國正密切關注相關軍演，並與台灣方面緊密聯繫，「美方強烈敦促北京自制」；歐盟對外事務部也發表聲明，強調台海的和平與穩定，對區域乃至全球的安全與繁榮有戰略重要性；此外，日本外務大臣上川陽子也在記者會上表示，日本強烈關注中方相關行動，已對北京表達日本的憂慮。
報導指出，中國環台軍演雖引起國際關切，但似乎沒有影響台灣民眾的情緒，台股23日早盤雖短暫震盪，但終場上漲55.6點，而24日則開低走高，僅小跌42.09點。反觀中國股市，軍演的近兩日內，三大指數集體下跌。
《自由亞洲電台》更對台灣民眾進行訪問，一名陳姓高中生表示，北京一直用惡霸行為，想要打擊台灣人民的信心、分咧台灣人民，「但我覺得，其實中共用這種手段已經不是第一次了，比如他很久以前就會說，預計幾年要拿下台灣。但是這種事情我們都知道，它就是有時候打打嘴炮而已。
另一名退休的胡姓女士表示，她對軍演不覺得害怕，北京本來就善於宣傳，但並不知道到底有沒有本事，「中國最近經濟情況其實不是很好，可能就是它因為內部很虛弱，所以需要強大自己的外部，讓人家覺得很可怕。」
湯姓高中生認為，中國軍演就是飛機「過來飛一飛」，也不敢真的打過來，只是在施壓而已。另一位張姓女士則指出，中國長期使用武力恐嚇台灣，但相信不會打過來，且台灣議題已在全球發酵，有許多國家聲援台灣，她更喊話「我們是台灣人，我們不是中國人，所以不要再肖想拿下我們的國家了。」
華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）任職的王曉岷（Robert S. Wang）分析指出，台灣人已經習慣了中國的文攻武嚇，不再視其為重大威脅，或認為北京真的有可能採取行動，這也是台灣股市表現穩定的原因。
美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也表示，中國對台灣的威脅已經不再產生顯著影響，民眾反而更關心立法院的改革法案抗議，「不管你今天做的層級是什麼樣子，或者你今天到底有幾架共機騷擾台灣的台海中線，我們可以看到台灣人的生活照樣過。」