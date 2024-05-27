阻止解放軍登陸犯台 美眾院外委會主席麥考爾：這項戰力最重要
美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul） 受議長強生（Mike Johnson）指派，在我國新任總統副總統宣誓就職後，即率領跨黨派重量級議員慶賀團來台，於昨日晚間抵達台灣。麥考爾今（27）日表示，若台海爆發衝突，最關鍵的是要阻止解放軍登陸，因此海上的戰力佈局至關重要。針對美國對台軍售延宕，麥考爾承諾將持續對國防承包商和行政部門施壓，盡速將這些防禦性武器交付給台灣。
記者呂炯昌／台北報導
麥考爾26日至30日率團訪問台灣，訪團成員包括眾議員潘尼達（Jimmy Panetta）、眾院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、眾議員胡樂涵（Chrissy Houlahan）、眾議員威爾森（Joe Wilson）及眾議院「國會台灣連線」（CTC）共同主席巴爾（Andy Barr）。訪團在台期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴，以及接受外交部長林佳龍款宴，並與我國安外交新任團隊就台美關係及區域情勢等重要議題交換意見。
在外交部安排下，美國聯邦眾議院訪團成員今日下午在台北賓館舉行媒體見面會。針對中國軍事威脅，麥考爾表示，當台海發生衝突時，戰事推進得很快，只靠陸上部隊無法阻止，接下來就會陷入了山區游擊戰的局面。因此關鍵是要阻止共軍登島，對峙時間可能只有短短幾天，若台灣擁有具威懾性的武器，如AGM-84魚叉（Harpoon）飛彈，會降低中國的軍事算計。
媒體詢問美國對台軍售延宕交付的金額約200億美元，主要原因為何？麥考爾坦言，部分是因為國防產業量能的問題，當軍售案簽署後，通常需要等2至5年，才能交付到客戶手上，但他認為對台灣而言，這段時間太長了。
麥考爾承諾，將持續對國防承包商和行政部門施壓，盡速將這些防禦武器交付給台灣。麥考爾也表示，台灣獲得的武器，「台灣拿的是新的」，不是像舊型的俄羅斯武器，據他了解，其中延誤的武器大部分是F-16V戰機，主要原因是軟體設計的問題。