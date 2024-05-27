大讚諷黃國昌「蔥師表」！柯建銘稱偉大的創舉：可列為史詩、史歌
立法院會持連審議藍白提出的國會改革法案，25日不少民眾走上街頭抗議，有民眾製作「蔥師表」來諷刺民眾黨團總召黃國昌。對此民進黨團總召柯建銘今（27）日表示，「蔥師表」的出現代表台灣人民對此時此刻的國會表達萬分擔心，尤其是對黃國昌的不滿，這可列為史詩、史歌，「是世界上偉大的創舉。」
記者莊蕙如／台北報導
民進黨團上午召開「找到民進黨憲政改革國會改革初心」記者會，柯建銘提到，蔥師表在這時刻出現，代表台灣人民真的對此時此刻的國會表達萬分擔心，尤其對黃國昌的不滿。
柯建銘也說，「台灣人民的創作與發明超乎我的想像」他表示，還出現多國語言版、誦經版本，這是給台灣人民最大的療癒，也是被環境逼出來，集體表達不滿的創意，這可列為史詩、史歌。
柯建銘也強調，警告國民黨和民眾黨你們自尋死路，請思考清楚，台灣人民的眼睛看得很清楚，如果一直抹黑、作假、亂坳，到最後「沒有人相信你」，他不希望台灣變成一個說謊的世界、說謊的國家，就好像中國一樣。
柯建銘表示，道德和價值底線還是要守住，如果你一直惡搞下去，只剩下極少數深藍，就連小草也會走了。他不相信台灣的民主會這樣被扼殺掉，「台灣民主還是有生命力的。」