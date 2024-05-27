全聯甜點突賣「玫瑰大便捲」瘋傳！眾人朝聖愣住　內行最愛吃這款

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，吸引上千名網友按讚留言表示「第一眼真的看成大便捲，想說全聯也太前衛了」、「這時候就想問，想要玫瑰口味的大便，還是大便口味的玫瑰捲了，太好笑」、「所謂換個角度世界就不同」、「真的第一眼就是玫瑰大便捲啊....」、「我那天去買也嚇到，我也是看成玫瑰大便捲，後來才發現是天使捲」。
全聯花樣甜點節新品！支持屏東在地小農玫瑰農場
事實上，全聯賣的這款甜點「玫瑰天使捲」是從這個月10日配合「花漾甜點節」推出的新品，這波是為支持屏東在地小農的玫瑰農場所推出的活動，除了有玫瑰甜點節之外，還有玫瑰泡芙、玫瑰蛋糕捲、玫瑰雙餡半月燒、玫瑰奶酪、玫瑰涼果子、玫瑰綠豆糕等7款新品，售價則是39元至99元不等。
全聯甜點熱銷5大聖品曝光！內行人最愛吃這款
而根據APP團隊「發票載具」去年底整理全聯「甜點熱銷前五名」，大家最愛的就是「老鷹紅豆銅鑼燒」，內餡使用屏東在地「老鷹紅豆」製成，主打不毒鳥、不用落葉劑、安全用藥、符合產銷履歷的規範的紅豆，一盒只要80元成為全聯明星商品；而第二名至第五名分別為「小農鮮奶泡芙」、「北海道乳酪蛋糕」、「72%巧克力生乳捲」以及「提拉米蘇捲」。
《NOWnews》記者也是全聯甜點的愛好者，其排名當中的每一樣都有吃過，個人最推薦的就是全聯「泡芙系列」，全聯的泡芙有兩款，一款是「小農鮮奶泡芙」，一款是「菠蘿泡芙」，小農鮮奶泡芙的內餡綿密帶有濃厚奶香，真的非常好吃，一盒6顆售價99元；而菠蘿泡芙則非常適合直接冰在冷凍庫，卡士達內餡結冰之後直接變成菠蘿冰，別有一番風味！沒吃過全聯泡芙系列的民眾，下回去全聯不妨可以買來嘗鮮哦！