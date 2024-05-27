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全聯甜點突賣「玫瑰大便捲」瘋傳！眾人朝聖愣住　內行最愛吃這款

▲全聯除了生鮮雜貨、日常用品可買之外，還有販售甜點、麵包，銷量也是非常好。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲全聯除了生鮮雜貨、日常用品可買之外，還有販售甜點、麵包，銷量也是非常好。（圖/我愛全聯好物老實說）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心因為其營業時間長，加上又有販售生鮮雜貨、熟食、日常用品甚至是甜點麵包等，成為民眾在日常生活不可或缺的店家。然而說到全聯的甜點，表現也時常出色，經常會跟明星藝人聯名或者搭配時節推出新品，然而近日就有網友去逛全聯時，拍下全聯甜點新品「玫瑰大便捲」上傳臉書，引起上千名網友朝聖，其真相令人哭笑不得。究竟全聯甜點內行人都吃哪款呢？《NOWnews》也整理網友投票前五名讓民眾一文看懂。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「香香der」，只見貼出的圖片，全聯貨架上擺出一個新品蛋糕捲，上頭標示牌看上去寫著熱賣商品「玫瑰大便捲」一盒99元，但怎麼看都不會取這個名，原來是因為拍攝角度，加上標價牌前面的檔版有錯位的關係，導致「玫瑰天使捲」變成「玫瑰大便捲」，真相令人哭笑不得。

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▲網友分享逛全聯時看到甜點「玫瑰大便捲」，不過實際仔細看，是因為拍攝角度關係，檔版遮住造成視覺錯亂，其實是「玫瑰天使捲」。（圖/路上觀察學院）
貼文曝光後，吸引上千名網友按讚留言表示「第一眼真的看成大便捲，想說全聯也太前衛了」、「這時候就想問，想要玫瑰口味的大便，還是大便口味的玫瑰捲了，太好笑」、「所謂換個角度世界就不同」、「真的第一眼就是玫瑰大便捲啊....」、「我那天去買也嚇到，我也是看成玫瑰大便捲，後來才發現是天使捲」。

全聯花樣甜點節新品！支持屏東在地小農玫瑰農場

事實上，全聯賣的這款甜點「玫瑰天使捲」是從這個月10日配合「花漾甜點節」推出的新品，這波是為支持屏東在地小農的玫瑰農場所推出的活動，除了有玫瑰甜點節之外，還有玫瑰泡芙、玫瑰蛋糕捲、玫瑰雙餡半月燒、玫瑰奶酪、玫瑰涼果子、玫瑰綠豆糕等7款新品，售價則是39元至99元不等。

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▲全聯這個月推出「玫瑰系列甜點新品」，支持屏東在地小農的玫瑰農場推出「花漾甜點節」。（圖/全聯提供）
全聯甜點熱銷5大聖品曝光！內行人最愛吃這款

而根據APP團隊「發票載具」去年底整理全聯「甜點熱銷前五名」，大家最愛的就是「老鷹紅豆銅鑼燒」，內餡使用屏東在地「老鷹紅豆」製成，主打不毒鳥、不用落葉劑、安全用藥、符合產銷履歷的規範的紅豆，一盒只要80元成為全聯明星商品；而第二名至第五名分別為「小農鮮奶泡芙」、「北海道乳酪蛋糕」、「72%巧克力生乳捲」以及「提拉米蘇捲」。

▲APP團隊「發票載具」去年底就公布統計，全聯甜點大家最推薦第一名就是「老鷹紅豆銅鑼燒」。（圖/發票載具提供）
▲APP團隊「發票載具」去年底就公布統計，全聯甜點大家最推薦第一名就是「老鷹紅豆銅鑼燒」。（圖/發票載具提供）
《NOWnews》記者也是全聯甜點的愛好者，其排名當中的每一樣都有吃過，個人最推薦的就是全聯「泡芙系列」，全聯的泡芙有兩款，一款是「小農鮮奶泡芙」，一款是「菠蘿泡芙」，小農鮮奶泡芙的內餡綿密帶有濃厚奶香，真的非常好吃，一盒6顆售價99元；而菠蘿泡芙則非常適合直接冰在冷凍庫，卡士達內餡結冰之後直接變成菠蘿冰，別有一番風味！沒吃過全聯泡芙系列的民眾，下回去全聯不妨可以買來嘗鮮哦！

▲全聯販售的「小農鮮奶泡芙」6入99元，非常的好吃，大顆內餡又飽滿，除了原味還有巧克力口味可以選擇。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲全聯販售的「小農鮮奶泡芙」6入99元，非常的好吃，大顆內餡又飽滿，除了原味還有巧克力口味可以選擇。（圖/我愛全聯好物老實說）

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