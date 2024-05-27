中國喊「高度重視台灣同胞健康」　下秒阻台參與WHA稱不合時宜

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不過根據《新華社》報導，中國常駐聯合國日內瓦辦事處公使銜參贊楊志倫在記者會中批評，台灣民進黨當局「唆使極少數國家」，再次拋出「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」提案，「對抗對立色彩濃厚」，且不合時宜又不切實際。
中國代表楊志倫在記者會中批評台灣政府「唆使極少數國家」提出相關提案，稱此舉「對抗對立色彩濃厚」，並且「不合時宜又不切實際」。楊志倫宣稱，國際社會絕大多數國家都重申支持聯大第2758號決議及一個中國原則，反對台灣參加世衛大會。上百個國家以致函WHO總幹事等方式支持中國立場。楊志倫批評「極少數國家」利用WHA打「台灣牌」，與大多數國家對立，並表示相信大會將再次作出「正確的選擇」。
中國國家衛生健康委副主任曹雪濤則批評，台灣民進黨當局唆使極少數國家，再次拋出對抗對立色彩濃厚的「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」提案，不合時宜，也不切實際。
曹雪濤指出，1971年聯合國大會第2758號決議和1972年世界衛生大會25.1號決議明確指出，承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，從政治、法律和程序上，徹底地解決代表權問題。涉台提案與一個中國原則背道而馳，是非法、無效的，在法理上行不通。
台灣自2009年至2016年期間曾以觀察員身份受邀參與WHA，但自2017年起因中國的反對而未能參加。儘管如此，台灣在推動參與WHO及WHA方面得到了國際社會的廣泛支持。今年已有85個國家的行政及立法部門、醫衛專業團體、智庫學者及公民社會等表達支持台灣參與WHO及WHA。