台灣也有！日本人氣「麥當勞家家酒」限定活動一次收藏
日本麥當勞經常推出受到網友踴躍討論且相當熱銷的品牌小物，雖然台灣粉絲也大力敲碗希望台灣麥當勞能夠引進，然而受限於食藥署相關規定，過往購買兒童餐而獲得免費玩具的機制已無法實施，台灣粉絲也只能在出國時購買或託代購入手。近日一名網友於Facebook《小廢物俱樂部》社團發文指出女兒戴的是「日本超夯的麥當勞家家酒」、「到底為什麽台灣就是沒有」，貼文一出引發網友熱烈討論「這系列真的超讚」、「沒辦法～台灣沒有只能買蝦皮」、「為何那麼讚的東西台灣就是沒有」。
記者賴禹妡/綜合報導
網友在文中提及的「麥當勞家家酒」過去曾在日本、香港等地推出的兒童餐玩具，共有漢堡排機、飲料機、收銀機等精緻造型，讓小朋友可以在家模擬於麥當勞擔任店員的互動情境，作為輕鬆練習人際互動及溝通技巧的小道具，可愛模樣在當時一推出即獲得大量網友讚聲：「連大人都想要！」。而就在貼文貼出不久，即有眼尖網友發現台灣麥當勞疑似聽到民眾心願，終於要在台灣推出同款商品，參加麥當勞小小店員活動就可以獲得。
原來台灣麥當勞於27日悄悄公布專屬小朋友的體驗活動「小麥麥體驗營」今年帶著超人氣驚喜回歸，而驚喜即為「小麥麥家家酒組」，一共6款，報名參加體驗活動即可一次擁有。消息一出，網友紛紛回應「台麥終於做了一個正確的決定」、「終於等到你」等，可見外型可愛且具實用意義的品牌周邊仍深獲民眾喜愛。