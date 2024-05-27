小鸚鵡蹺家撞上「全聯」暈眩 員警幫牠找回家

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據了解，劉姓飼主居住石岡水壩附近，飼養鸚鵡已有10幾年，現在飼養約20-30隻鸚鵡，這次逃家的綠月輪小鸚鵡為約1年前自行孵化而生，劉姓飼主非常疼愛有加，但這隻可愛的綠月輪小鸚鵡居然趁飼主5月9日早上上班之際，很聰明地用嘴打開鳥籠的螃蟹扣，再向上開啟小鐵門飛走逃家，飼主下班回來發現綠月輪小鸚鵡飛了，在附近找尋未果心情很焦慮。
警方向劉姓飼主說明，在5月9日11時許，小鸚鵡飛到離家約3公里的石岡區全聯福利中心，小鸚鵡有可能因玻璃窗反射炫光刺眼，不小心撞擊玻璃窗而暈眩飛不起來，被石岡區全聯福利中心蘇姓店長發現。蘇姓店長發現後，心生憐憫，先照料後再報警交由東勢分局土牛派出所處理，但沒人有飼養鸚鵡得經驗，正當不知所措時，土牛派出所員警想起新社分駐所同仁洪崇銘有飼養鸚鵡經驗，或許可以協助處理，業經新社所副所長郭文達、警員洪崇銘依據綠月輪小鸚鵡腳環編號查詢數家檢驗中心，最後皇天不負苦心人，終於在「亞馬遜森林檢驗中心」查詢到飼主登記資料，聯絡到劉姓飼主。
副所長郭文達表示，若民眾拾獲活體動物時一般員警會聯絡動保處。提醒養鳥的民眾除了加裝特色腳環編號以供辨識外，最好能加上飼主電話，方便進一步聯繫。飼主對東勢警方積極為民服務態度表達感謝之意。