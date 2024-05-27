貨櫃價格飆風再起！國際航運數據分析師：聖誕檔期貨品搶提前送

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由於年底的11月黑色星期五檔期與聖誕假期特賣，海運旺季通常是在夏天至秋天，但今年出現貨櫃價格回彈甚至大漲的時機卻發生在被視為淡季的春天。
國際運輸及物流公司德迅集團（Kuehne+Nagel）是負責為零售業制定海運價格的公司之一，其海上物流主任阿德威爾（Michael Aldwell ）表示，今年海運尖峰期有提前，有一些客人從4月，就在運輸聖誕檔期的商品，加上有部分業者出現備貨不足的情況，原先預期消費者需求低，但實際販售發現預期過於偏低，趕緊加價買櫃。
Xeneta的首席分析師桑德（Peter Sand）表示，進口商已在新冠疫情時學到教訓，盡所能進越多商品，會是強化供應鏈的解方，因此有些企業害怕海運高峰期搶不到貨櫃，所以決定提前將聖誕檔期的商品運出。
英國出口及國際貿易協會（Institute of Export and International Trade）會長佛吉歐尼（Marco Forgione）則表示，去年航運供過於求的情況在紅海事件後出現變化，各大船商從不樂觀的財測預期中走出，即使胡塞武裝分子攻擊不再，地緣政治風險近年一再影響全球供應鏈，倉儲管理可能成為一門顯學。