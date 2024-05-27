侯佩岑支持兩岸統一挨轟！她微博又發聲了「如人飲水冷暖自知」
總統賴清德20日就職演說強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中國大陸官媒2天後發布大外宣聲明，逼迫台灣明星發表「反台獨」宣言，侯佩岑第一時間轉發，還被陸方當作範本，台灣網友湧入她的臉書、IG撻伐。侯佩岑今（27）日更新微博，分享陪小孩唸讀物的心情，突然頓悟人生走到現在歷經種種，「如人飲水，冷暖自知。」
記者楊穎軒／綜合報導
侯佩岑表示，那天一邊讀書籍《男孩、鼹鼠、狐狸與馬》給兩個兒子聽，發現原來這本書也是送給自己的禮物，「是給小侯佩岑看的，其實住在心裡的那個小孩，也需要心靈的滋養和陪伴，也渴望被肯定、被理解、被疼愛。」
有感而發的侯佩岑說：「我們都一樣，在人生的道路上經歷著，跌倒了才知道痛、害怕了才學會勇敢、受傷了才懂得保護、失去了才珍惜、愛過了就不枉此生，如人飲水，冷暖自知。」透露陪孩子讀課外書，母子都領會小故事帶來的大啟示。
對侯佩岑好感度提升的大陸網友，紛紛留言：「各位大佬快來看看侯佩岑，快給橄欖枝」、「姐姐，妳讓我深刻理解了這句話，是金子總會發光」、「姐姐是榜樣女性」、「會一直支持姐姐，歡迎常來大陸」、「大陸人民歡迎妳來大陸發展」、「如果有人否定妳，我就加倍肯定妳！」