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傳綠營要「丟雞蛋」杯葛議事　徐巧芯警告賴清德：外賓都在看

▲民進黨立委郭國文突然動手搶周萬來的文件。（圖／記者吳翊緁攝，資料照）
▲民進黨立委郭國文突然動手搶周萬來的文件。（圖／記者吳翊緁攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

立法院明（28）日續審國會改革相關法案，對於有傳言綠委將「丟雞蛋」干擾議事，國民黨立委徐巧芯稍早回應，由於上週針對民進黨攻擊做了全面性準備「沙盤推演」，這一次可能又會把道具再拿出來而已，更喊話總統賴清德，明天有很多外賓要來，「不要給民眾或是外賓看到國會亂象」。

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國民黨立法院黨團今天舉行黨團大會，被問及如何應對民進黨明天的「奧步」？徐巧芯受訪時說，沒有針對這個部分進行沙盤推演，不過了解到如果明天國會改革五法第一案順利通過的話，民進黨可能會不能接受，什麼動作都是有可能做出來，「所以我們絕對都是嚴加防範」。

徐巧芯表示，上禮拜五就已經針對民進黨攻擊做了全面性準備，所以這次可能又會把道具再拿出來而已，算是一個提早準備的狀態，包含是他們可能會丟東西、砸東西，然後砸雞蛋、砸水球，上週就已經做好沙盤推演，這也是為什麼這週沒有特別去討論的原因，「因為所有的準備，我們其實都已經準備齊全了。」

徐巧芯也提到，印象中明天有很多外賓要來，當家不鬧事，賴清德不要給民眾或是外賓看到國會亂象，尤其是5月17日那天，民進黨立委郭國文搶周萬來手上文件，民進黨立委鍾佳濱衝撞以及性騷事件，都上了國際版面，這對國會來說都是相當負面的，也衝擊賴清德整體形象。

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