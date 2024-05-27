影／獨行俠G3折損內線大將！Dereck Lively II「腦震盪協議」退場

橘爸唬籃／林庭謙恐遇「恐怖情人」難抽身　須做好當爸爸的準備　

▲台灣旅外球星林庭謙被爆出劈腿醜聞，引起嘩然，必須快速處理，以免影響籃球路。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲台灣旅外球星林庭謙被爆出劈腿醜聞，引起嘩然，必須快速處理，以免影響籃球路。（圖／特派記者葉政勳攝）

專欄作家/橘爸

台灣旅外球星林庭謙被爆出劈腿醜聞，成為焦點話題，受到兩岸球迷高度矚目。其實運動員劈腿，捲入桃色風暴早已不是新聞，過去案例不勝枚舉，橘爸內心只有一個想法，「好在林庭謙目前還未結婚，加上年紀尚輕，還有機會扭轉形象。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
籃球員身材高壯，加上球技超群，自然是女生喜歡的對象，但職業球員身為公眾人物，自然要能自我約束，否則不僅傷害家人，更是自毀前程。

台灣籃壇桃色風波不勝枚舉

回顧台灣籃壇桃色風波，前SBL球員張容軒在2015年被爆出帶小三、小四回家，其實張容軒前一年才登記結婚，且女兒才剛出生，未料短短的時間內就瘋狂偷吃，被前妻李涵汶裝針孔攝影機拍下，此事件才爆發出來。

台灣籃壇傳奇射手周士淵的桃色風暴也不遑多讓，前妻在社群媒體爆料，周士淵在婚姻期間內多次出軌，甚至還加碼爆料曾經和知名成人軟體「SWAG」直播主合作拍片，此事件也鬧上法庭，不過最終法院判決周士淵前妻敗訴。

▲新北國王主將楊敬敏被網友爆料外遇，球團也主動說明，他也以個人因素為由，請辭球員工會理事長一職。（圖／國王球團提供）
▲新北國王主將楊敬敏被網友爆料外遇。（圖／資料照，國王球團提供）
楊敬敏去年才捲入「ME TOO」事件

另外，黃金世代楊敬敏去年更捲入「ME TOO」事件，差點就此離開籃壇；而周伯勳的「陽台事件」，潘冠翰爆外遇偷吃女球迷，周柏臣偷吃劈腿一夜情，曾文鼎曾用假名與網友發生一夜情等事件，都是前車之鑑。

24歲的林庭謙去年才與中國職籃CBA天津榮鋼先行者隊簽下3年頂薪合約，推估年薪高達新台幣2000萬元以上，職業生涯才正要攀上顛峰。橘爸建議，林庭謙應該快速讓此事件落幕，若變成肥皂劇不斷上演續集，將會嚴重影響他在CBA的地位和表現。

▲台灣知名籃球國手林庭謙昨（26）日被中國球迷爆料，爆料者稱他在與有「好市多周子瑜」之稱的味全龍啦啦隊女神李芷霖交往時，劈腿中國籍小三，甚至還要求對方墮胎。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣知名籃球國手林庭謙昨（26）日被中國球迷爆料，爆料者稱他在與有「好市多周子瑜」之稱的味全龍啦啦隊女神李芷霖交往時，劈腿中國籍小三，甚至還要求對方墮胎。（圖／記者葉政勳攝）
橘爸建議：林庭謙必須快速切割

另外，此名中國女子顯然是想用公眾力量，來逼迫林庭謙與「正宮」分手，且不擇手段，橘爸認為這已經是恐怖情人，林庭謙若不切割乾淨，未來的日子將很難平靜。不過林庭謙必須在此事件學到教訓，畢竟要求對方墮胎的行為，絕對不能被接受，若該女子仍堅持要生，林庭謙也必須扛起當爸爸的責任。

林庭謙很會玩球！連NBA退役球星Stephon Marbury都讚「非常聰明」

獨／林庭謙被爆劈腿林襄師妹！爸爸林正明回應了：他要勇敢面對

林庭謙緋聞／被爆逼中國小三墮胎！女友竟是「好市多周子瑜」芷霖

林庭謙正邁入球技巔峰、卻傳出「感情風波」　所屬經紀公司這樣說

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載