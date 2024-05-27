橘爸唬籃／林庭謙恐遇「恐怖情人」難抽身　須做好當爸爸的準備　

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台灣籃壇桃色風波不勝枚舉
回顧台灣籃壇桃色風波，前SBL球員張容軒在2015年被爆出帶小三、小四回家，其實張容軒前一年才登記結婚，且女兒才剛出生，未料短短的時間內就瘋狂偷吃，被前妻李涵汶裝針孔攝影機拍下，此事件才爆發出來。
台灣籃壇傳奇射手周士淵的桃色風暴也不遑多讓，前妻在社群媒體爆料，周士淵在婚姻期間內多次出軌，甚至還加碼爆料曾經和知名成人軟體「SWAG」直播主合作拍片，此事件也鬧上法庭，不過最終法院判決周士淵前妻敗訴。
楊敬敏去年才捲入「ME TOO」事件
另外，黃金世代楊敬敏去年更捲入「ME TOO」事件，差點就此離開籃壇；而周伯勳的「陽台事件」，潘冠翰爆外遇偷吃女球迷，周柏臣偷吃劈腿一夜情，曾文鼎曾用假名與網友發生一夜情等事件，都是前車之鑑。
24歲的林庭謙去年才與中國職籃CBA天津榮鋼先行者隊簽下3年頂薪合約，推估年薪高達新台幣2000萬元以上，職業生涯才正要攀上顛峰。橘爸建議，林庭謙應該快速讓此事件落幕，若變成肥皂劇不斷上演續集，將會嚴重影響他在CBA的地位和表現。
橘爸建議：林庭謙必須快速切割
另外，此名中國女子顯然是想用公眾力量，來逼迫林庭謙與「正宮」分手，且不擇手段，橘爸認為這已經是恐怖情人，林庭謙若不切割乾淨，未來的日子將很難平靜。不過林庭謙必須在此事件學到教訓，畢竟要求對方墮胎的行為，絕對不能被接受，若該女子仍堅持要生，林庭謙也必須扛起當爸爸的責任。