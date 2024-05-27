謝龍介爆賴清德市長時期秘辛！台南議會曾「10秒通過1預算」
國會改革法案引爆朝野對立，大批群眾也包圍立法院，賴清德總統昨（26）日在台南表示，在議事上應該尊重程序正義，不可違法表決。國民黨立委謝龍介今日則痛批賴搞雙標，他強調國會改革5法都是民進黨當年提出的法案，也舉2014年時任台南市長的賴清德與當時議長賴美惠聯手，30分鐘火速表決通過700多億元總預算時，何來程序正義？
記者莊蕙如／台北報導
謝龍介與國民黨團今天舉行「無格總統、政治騙徒」記者會。謝龍介表示，當年民進黨立委柯建銘要求時任總統的馬英九到立法院進行國情報告、立委林佳龍要求訂定藐視國會法案、立法院調查權等，都是當年柯建銘等人的提案。
謝龍介提到，豈料賴清德擔任總統，全都髮夾彎，昨是今非。謝龍介認為，國民黨為何要堅持推動國會改革5法？因為在民進黨執政下，監察院形同虛設，民進黨政務官被彈劾，全都被否決，只要有綠色黨證保證沒事，民進黨阻攔國會改革是在怕甚麼？難道要民進黨官員不貪汙、不官商勾結有這麼難嗎？
議員蔡育輝也播放影片指出，2014年10月9日賴清德擔任台南市長時，台南市議會10秒通過1項預算，700多億元預算包裹表決，短短30分鐘就過關，完全沒有程序正義，寫下中華民國地方制度史上最黑暗的一天。
議員盧崑福也說，當年他代表國民黨團固守議會，怎知民進黨議員甲動28人架住他1人，短短30分鐘就通700多億元的年度總預算，民進黨最會玩多數霸凌，賴清德更是說一套做一套，請年輕人不要被騙了，大家不想知道疫苗為何被封存30年嗎？珍愛台灣就要支持國會改革。